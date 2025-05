ASSISTIR Ponte Preta x Brusque Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (17/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Ponte Preta x Brusque é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (17) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Brusque visita a líder Ponte Preta buscando reencontrar o caminho das vitórias na Série C

Pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025, o Brusque enfrenta a líder Ponte Preta neste sábado, 17 de maio, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O Quadricolor vai a campo com a missão de superar a crise ofensiva e retornar ao G-8 da competição nacional.

Momento do Brusque

O Brusque vive uma fase de oscilação na Série C. Apesar de ter emplacado uma sequência invicta de 10 jogos recentemente e ter ficado cinco partidas sem sofrer gols, o clube catarinense não vence há três rodadas e não marca gols no mesmo período. Na última partida, perdeu para o ABC por 1 a 0 em pleno Augusto Bauer, resultado que o fez cair para a nona posição, com 7 pontos.

ASSISTIR Ypiranga x Náutico Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (17/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Floresta x Guarani Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (17/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

O técnico Filipe Gouveia deve manter a base da equipe, apostando no retorno do volante Alex Paulino, que cumpriu suspensão por cartão vermelho e está pendurado com dois amarelos. O zagueiro Dionatan e o volante Henrique Zen seguem em tratamento médico, enquanto o goleiro Jordan e o atacante Luizinho continuam fora por lesão.

Nos cinco jogos que disputou até agora, o Brusque marcou apenas dois gols, ambos em jogadas de escanteio, o que reforça a necessidade de melhorar sua produção ofensiva.

Ponte Preta em alta

A Ponte Preta, por outro lado, vive um grande momento. Após um início com empate diante do Figueirense, a equipe emplacou quatro vitórias consecutivas, superando Retrô, Confiança, Anápolis e Ituano. Líder da competição com 13 pontos, a Macaca se mostra sólida defensivamente, com apenas dois gols sofridos — nenhum deles em casa.

O técnico da Ponte, Bruno Pivetti, tem quase todo o elenco à disposição. O lateral Artur retorna de suspensão, e os atletas Saimon, Wanderson, Emerson Santos, Danilo Barcelos e Léo Oliveira entram em campo pendurados. A provável escalação inclui Diogo Silva no gol, e os atacantes Jean Dias e Jonas Toró como as principais esperanças de gol.

Água Santa x Rio Branco-ES ; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Águia de Marabá x Tuna Luso ; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Retrospecto e arbitragem

O histórico do confronto favorece a Ponte Preta. Em 6 partidas oficiais, foram 3 vitórias da Ponte, 2 do Brusque e 1 empate. O Quadricolor jamais marcou gols no Moisés Lucarelli, onde soma 3 derrotas — a última por 2 a 0 em 2024.

A arbitragem será do trio paranaense comandado por José Mendonça da Silva Júnior, com os assistentes Heitor Alex Eurich e Sérgio Henrique Monteiro Gomes. O quarto árbitro será Guilherme Francisco Rosário, de São Paulo.

Onde assistir Ponte Preta x Brusque ao vivo

O torcedor poderá acompanhar Ponte Preta x Brusque ao vivo pelos canais Nosso Futebol e DAZN, via streaming. Além disso, o site odiariodebarretos.com.br realiza a cobertura em tempo real, com pré-jogo a partir das 19h.

Tags: Brusque, Ponte Preta, Série C 2025, Campeonato Brasileiro Série C, Futebol Catarinense, Futebol Paulista, Onde assistir Ponte Preta x Brusque, Escalação Brusque, Escalação Ponte Preta, Jogo ao vivo Série C.

Mais informações

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no