Foto: Arquivo pessoal



Um carro bateu contra um poste de energia e com a força da colisão, o poste acabou caindo em cima do veículo. O caso aconteceu neste sábado, 17 no bairro Paraviana.

A reportagem apurou que o acidente ocorreu na rua Anísio de Carvalho. A rua ficou sem energia elétrica.

A suspeita é que a motorista perdeu o controle do carro, no entanto, ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu e nem o estado de saúde da motorista.

Fonte: Da Redação