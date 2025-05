Parnahyba x Maracanã; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Parnahyba x Maracanã: onde comprar ingressos e detalhes da partida pela 5ª rodada da Série D

O Estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, será o palco do confronto entre Parnahyba e Maracanã neste domingo, 18 de maio, às 16h (horário de Brasília), pela quinta rodada do Grupo A2 do Campeonato Brasileiro Série D. Em busca de recuperação na competição, o Azulino aposta no apoio da torcida e na força em casa para conquistar a primeira vitória da temporada 2025.

Com três derrotas seguidas e o pior início da sua história na Série D, o Parnahyba vê o jogo contra o Maracanã como crucial para reagir. A diretoria do clube disponibilizou ingressos com preços acessíveis e a opção de meia-entrada solidária, que permite ao torcedor pagar menos ao doar 1kg de alimento não perecível, em ação que une futebol e solidariedade.

Valores dos ingressos para Parnahyba x Maracanã:

Arquibancada inteira (torcida do Parnahyba): R$ 40

Meia-entrada solidária (até sábado): R$ 20 + 1kg de alimento

Meia-entrada solidária (no domingo): R$ 25 + 1kg de alimento

Pontos de venda:

Banca da Shakira (Rodoviária de Parnaíba)

Banca do Louro (Praça da Graça)

CT do Parnahyba (CT Petrônio Portela)

Além da mobilização da torcida, o técnico Betinho Nascimento terá novidades na escalação. O meia Leandro Sobral retorna ao time após cumprir suspensão e deve ser titular. Por outro lado, o volante Xexéu está fora do confronto devido à suspensão e também não joga contra o Maranhão, na rodada seguinte. A equipe ainda pode contar com mudanças na defesa, conforme as últimas movimentações no treino.

Momento das equipes na Série D 2025

Enquanto o Maracanã tenta se firmar no G-4 da chave A2, o Parnahyba amarga a lanterna, sem pontuar. A falta de efetividade ofensiva tem sido uma das maiores preocupações da comissão técnica e foi tema de críticas do treinador após a derrota por 3 a 0 para o Iguatu. O atacante Bismarck também lamentou a ausência de finalizações e cobrou mais atitude do grupo.

Apesar da pressão, o técnico Betinho adotou cautela ao falar sobre reformulação no elenco e reforçou a confiança nos jogadores disponíveis. A partida contra o Maracanã será um verdadeiro teste de reação para o time azulino, que aposta no fator casa e no calor da torcida para superar o adversário e iniciar uma virada na competição.

Serviço do jogo:

Jogo: Parnahyba x Maracanã

Parnahyba x Maracanã Data: 18 de maio (domingo)

18 de maio (domingo) Horário: 16h

16h Local: Estádio Pedro Alelaf, Parnaíba-PI

Estádio Pedro Alelaf, Parnaíba-PI Rodada: 5ª do Grupo A2 da Série D

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.