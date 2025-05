Sistema mantido pelo Ciasc é responsável pelo gerenciamento prisional do Estado

Posted on

Dois setores da economia estão no radar da Fundação do Trabalho em Mato Grosso do Sul: bioenergia e agroflorestal. As empresas com empreendimentos no Estado precisam de pessoas qualificadas e especializadas. Estima-se que a operação florestal, concentrada no leste do Estado, vai demandar até 2032 milhares de pessoas. Será necessária, inclusive, a criação de novos […]