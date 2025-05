Udesc 60 anos: evento aberto ao público no Teatro do CIC marca aniversário

Foto: Rafael Cassaniga/Secom Udesc

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) completa na próxima terça-feira, 20 de maio, 60 anos de trajetória dedicada ao ensino superior. Para marcar o início das comemorações, haverá uma solenidade às 19h, no Teatro Ademir Rosa do Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis. O evento é gratuito e aberto tanto à comunidade acadêmica quanto ao público em geral.

A programação terá apresentação do Madrigal Udesc (grupo vocal de câmara) e da Big Band Udesc (conjunto de sopros) – ambos vinculados ao Departamento de Música do Centro de Artes, Design e Moda (Ceart) da universidade. Haverá ainda homenagens a instituições parceiras que contribuíram com a Udesc ao longo de suas seis décadas de história, com entrega da Medalha de Honra ao Mérito Institucional.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Udesc no Youtube.

“É com muito orgulho que celebramos os 60 anos da Udesc, “afirma o reitor da Udesc, José Fernando Fragalli. “Ao longo dessas seis décadas, construímos uma história de compromisso com o ensino superior público, gratuito e de qualidade. Este marco é uma oportunidade para refletirmos sobre nossas conquistas e reafirmarmos nosso compromisso com a excelência acadêmica, a pesquisa e a extensão”.

Agradecemos a todos que fizeram e fazem parte dessa trajetória — estudantes, docentes, técnicos e toda a comunidade. Juntos, seguiremos avançando, fortalecendo nossa missão de contribuir na formação de cidadãos comprometidos com a ética e com a qualidade de vida para o desenvolvimento das organizações e da sociedade”, complementa o reitor da Udesc.

Programação ao longo do ano

Uma programação diversificada será realizada até dezembro de 2025, marcando os 60 anos da instituição. Os eventos estão previstos tanto para Florianópolis, como para cada uma das unidades localizadas nas demais regiões. Atualmente, a Udesc está presente em 10 municípios catarinenses.

“Procuramos construir uma programação abrangente e diversa, valorizando a cultura e celebrando esta data em todos os centros de ensino da Udesc. Queremos que todos se sintam integrados, celebrando em conjunto nossos 60 anos”, afirma a vice-reitora Clerilei Bier, presidente da Comissão dos 60 Anos da Udesc.

De 19 a 22 de junho desde ano, os Jogos Internos da Udesc (Jiudesc ) integram as comemorações e reúnem os estudantes para as competições esportivas que serão realizadas em Florianópolis e em Blumenau.

Já no mês de julho, de 16 a 20, o Festival Internacional de Arte e Cultura José Luiz Kinceler (FIK 2025) retorna para sua terceira edição em Florianópolis. Neste ano, de forma ampliada, com o FIK itinerante sendo realizado ao longo do ano em outras cinco unidades da Udesc: nos municípios de Lages, Laguna, Balneário Camboriú, Ibirama e Chapecó.

Em agosto, a programação inclui a recepção aos calouros no dia 4; uma corrida de rua em Florianópolis no dia 17; e uma sessão solene na Assembleia Legislativa no dia 19. Também está prevista uma comemoração na Udesc Oeste ao final do mês.

Já em setembro, o Parque das Profissões entra nas comemorações, nos dias 10 e 11; assim como o Encontro Pós-Colonial e Decolonial de 15 a 20; e um evento comemorativo na Udesc Laguna no dia 25.

No mês de outubro, integram a programação o 2º Encontro de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão – Florianópolis, de 1º a 3; e um evento em comemoração ao dia do servidor público, previsto para o dia 23. Comemorações na Udesc Planalto Norte e na Udesc Balneário Camboriú também serão organizadas.

Os jogos dos servidores da Udesc também participam do ano comemorativo, de 21 a 23 de novembro, e o FIK itinerante fecha as comemorações na Udesc Oeste em dezembro.

Udesc se consolida entre as melhores universidades do Brasil

Os 60 anos da Udesc chegam com um reconhecimento importante: a universidade obteve a nota máxima no Índice Geral de Cursos (IGC), o principal indicador de qualidade da educação superior no país, e conquistou a 4ª posição entre as 38 universidades estaduais brasileiras avaliadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC).

No cenário nacional, a Udesc também se destacou, ocupando a 21ª colocação geral entre as 240 universidades e institutos federais avaliados. É ainda uma das duas únicas a alcançar a nota máxima no estado , confirmando sua relevância como a segunda melhor universidade catarinense e a quarta melhor da Região Sul do Brasil – atrás apenas de três universidades federais (UFRGS, UFPR e UFSC).

Com uma estrutura multicampi, a instituição pública ofer ta hoje ensino presencial em 13 centros de ensino e está presente com o ensino a distância em quase 30 polos de apoio presencial ao EAD, em diferentes regiões do estado , para onde leva ensino superior gratuito e de qualidade.

Série “Udesc 60 anos”

Este texto integra uma série especial de conteúdos jornalísticos produzidos pela equipe de comunicação da Udesc em comemoração aos 60 anos da universidade, celebrados em 20 de maio de 2025. Nestas matérias, é possível relembrar a trajetória da instituição e conhecer exemplos de ações e projetos desenvolvidos pela universidade em Santa Catarina.

