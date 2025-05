Alunos de Boa Vista aprendem noções de economia durante Semana Nacional de Educação Financeira

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



Com o objetivo de despertar o interesse dos alunos da rede municipal de ensino para a economia, a prefeitura participa da Semana Nacional de Educação Financeira, promovido pela cooperativa Sicredi. A iniciativa, que começou dia 12, conta com palestras educativas e interativas, alcançando mais de 3 mil alunos de Boa Vista. Nesta quinta-feira, 15, a Escola Municipal Jael Barradas, no bairro Cauamé, recebeu a visita da equipe responsável pela ação.

Durante os encontros, os alunos foram orientados sobre temas como educação financeira, planejamento do orçamento, assim como os benefícios de cuidar bem da renda familiar. Todos esses assuntos também aparecem de forma lúdica nos gibis especiais da Turma da Mônica, distribuídos aos estudantes. A ação no município se encerra nesta sexta-feira, 16, na Escola Municipal Indígena Martins Pereira Da Silva, região Serra da Moça.

“Intensificamos nossas ações nas escolas de Boa Vista, por meio de palestras e minicursos com abordagens mais dinâmicas e interativas. Acreditamos que introduzir a educação financeira ainda na infância tem um impacto profundo: além de estimular o consumo consciente, as crianças tornam-se agentes de transformação ao levar esse conhecimento para dentro de suas casas”, destacou Bárbara Leal, gerente de negócios do Sicredi.

Ação conquista alunos com atividades lúdicas e histórias em quadrinhos

Quem aprovou as orientações da palestra e dos quadrinhos entregues com dicas de economia foi a aluna Maggie Sonnyah, de 9 anos. “Aprendi que, ao ajudar minha mãe nas compras do supermercado, é importante levar uma lista e pesquisar os preços, para saber onde está mais barato”, contou a estudante.

O estudante Wesley Daniel Messa, de 10 anos, também prestou muita atenção às dicas recebidas e, assim, fez questão de compartilhá-las com os colegas. “Gosto muito de ler e estou adorando a historinha em quadrinhos. Aprendi que é preciso ter planejamento para não gastar mais do que a gente tem”, afirmou.

De acordo com a coordenadora pedagógica Adriana Aguiar, além da parceria com o Sicredi, a escola também desenvolve outras iniciativas voltadas à educação financeira, como feirinhas e projetos educativos.

“É fundamental trabalhar esse tema desde a infância. Para que as crianças aprendam desde cedo a identificar o que possuem, o que podem economizar e onde investir, até alcançarem seus objetivos. Nossa proposta é formar futuros jovens e adultos mais conscientes quanto à vida financeira”, destacou a coordenadora.

Fonte: Da Redação