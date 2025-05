SC realiza primeira etapa do maior simulado de desastres do país com acionamento em massa e gestão estratégica das respostas

Cell Broadcast foi disparado às 9h15 para todo o estado, marcando o início das operações coordenadas – Fotos: Roberto Zacarias/SECOM GOVSC

Na manhã deste domingo,18, Santa Catarina deu início à maior simulação de resposta a desastres já realizada no Brasil, com a execução da primeira fase do 1º Simulado Geral de Gestão de Desastres, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SPDC).

Às 9h15, um marco histórico foi registrado: o envio do primeiro Cell Broadcast em nível estadual, um alerta simultâneo de emergência que alcançou celulares em todo o território catarinense, sinalizando o início oficial do simulado.

Logo após o disparo do alerta, os municípios participantes iniciaram suas ações locais, com evacuação de áreas de risco, ativação de abrigos temporários e mobilização das equipes de resposta. O exercício teve como foco o treinamento prático e a integração das estruturas de Proteção e Defesa Civil para o enfrentamento de desastres como deslizamentos, enchentes e alagamentos severos.

Ao longo da manhã, o Estado operou em modo de resposta plena, com reuniões setoriais, regionais e mesorregionais realizadas para compilação de dados, avaliação de danos e definição de prioridades. Esses encontros foram fundamentais para identificar as áreas com maior vulnerabilidade e simular o redirecionamento de recursos humanos, materiais e logísticos.

Entre os cenários simulados, houve o levantamento de riscos de rompimento de barragens de geração de energia em alguns municípios da região Oeste, além do relato de unidades territoriais sem energia elétrica — eventos fictícios, mas tratados com o mesmo rigor e método de uma situação real.

Comando Unificado assume o centro da decisão

A manhã finalizou com a realização da reunião do Comando Unificado, sob a liderança direta do Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, que reuniu os representantes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), equipe técnica da SPDC e o staff estratégico do Governo do Estado.

“O que estamos vivendo aqui é um ensaio realista do que seria uma situação extrema de desastre. Esta reunião do Comando Unificado é o momento em que se avalia a consciência situacional, se toma decisões rápidas e se aplicam os recursos nos locais mais críticos. O Estado está mostrando, com clareza, que está preparado para proteger vidas”, afirmou Hildebrandt.

Durante a reunião, foram discutidas ações de reforço nas regiões mais afetadas, análise da comunicação institucional com a população, priorização de atendimentos e organização da resposta logística em áreas de difícil acesso. Também foi destacada a importância do engajamento comunitário e da coordenação entre os entes federados para assegurar uma resposta eficiente e articulada.

Simulado segue à tarde com participação do Governador Jorginho Mello

As atividades do simulado seguem ao longo da tarde deste domingo. O governador do Estado se junta à equipe do Comando Unificado para acompanhar a reta final do exercício, reforçando o compromisso do governo catarinense com a gestão proativa e integrada da proteção civil.

O encerramento oficial está previsto para as 16h30, com a consolidação dos dados, avaliação das respostas em tempo real e emissão de um relatório prévio com os principais aprendizados e pontos de atenção identificados durante o exercício.

Santa Catarina segue dando exemplo de organização, preparo e inovação, consolidando-se como referência nacional na gestão de riscos e desastres, com uma ação inédita em escopo, abrangência e impacto.

:: Mais fotos no álbum: