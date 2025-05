Agência Minas Gerais | Empresa atraída pelo Governo de Minas prevê mais uma planta-piloto de manganês verde em operação até o fim de 2025

Relacionadas



Como mais frutos da missão internacional realizada em 2023 pelo Governo de Minas, a mineradora Boston Metal apresentou novidades para o estado em encontro realizado nesta sexta-feira (16/5), em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O anúncio chega no último dia da missão internacional, liderada pelo vice-governador Mateus Simões, para apresentar o potencial de Minas Gerais, atraindo investimentos para geração de emprego e renda no estado.

O projeto apresentado prevê o início do funcionamento da unidade de produção de ferro manganês verde da empresa, em Coronel Xavier Chaves, no Campo das Vertentes, até o final deste ano.

Com novo investimento de R$ 5,18 milhões, a empresa segue contando com o apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), por meio de sua vinculada Invest Minas, colaborar com a viabilização do projeto. Neste primeiro momento, serão gerados 12 empregos diretos.

A planta-piloto faz parte do projeto anunciado em 2023, quando a Boston Metal firmou compromisso de investir R$ 573 milhões no mesmo município, com previsão de iniciar a operação no primeiro semestre de 2025. Essa planta objetiva a transformação de estéreis minerais em minério com teor comercializável por meio de eletrólise, eliminando as emissões de carbono e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Além disso, a empresa possui outra planta para exploração de nióbio e tântalo em operação na mesma cidade. Com todo o investimento, a previsão é de que sejam criados cerca de 350 empregos diretos até 2026.

























A empresa

A Boston Metal é uma empresa internacional, com sede em Woburn, Massachusetts, nos Estados Unidos, tendo entre seus apoiadores e investidores o fundador da Microsoft, Bill Gates e a companhia Vale.

Especialista em soluções de tecnologia de metais, a empresa vem comercializando eletrólise de óxido fundido (MOE), uma plataforma de produção de metais alimentada por eletricidade, o que contribui para o processo de descarbonização dos meios de produção.

“A Boston Metal está muito feliz por ter escolhido Minas Gerais como sua casa no Brasil. Nossa empresa encontrou no Governo do Estado, por intermédio da Invest Minas, total apoio e grande parceria a este projeto revolucionário de produção de metais e suas ligas”, destacou o CEO da Boston Metal do Brasil, Itamar Resende.