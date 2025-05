Alunos participam de novo roteiro de visita monitorada no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Sema

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” recebeu, na última quinta-feira (15), alunos do Colégio Santa Escolástica para a estreia do novo roteiro de visita monitorada: “Entre folhas, raízes e rios”. A atividade teve como foco sensibilizar os participantes sobre a importante relação entre a vegetação e a água, destacando o papel fundamental das plantas na conservação dos recursos hídricos.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a ação integra o projeto “Redescobrindo Nosso Rio: Valorização do Rio Sorocaba através de Ações de Educação Ambiental”, financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

O projeto contempla uma série de ações e atividades educativas voltadas à conservação e recuperação do Rio Sorocaba e demais recursos hídricos do município, buscando aproximar a população do rio por meio de práticas sensibilizadoras, conectando o cuidado ambiental à qualidade de vida, à cidadania e ao uso sustentável da água.

Durante o roteiro “Entre folhas, raízes e rios”, os visitantes conheceram diversas coleções botânicas, como a de orquídeas e a de cactos e outras suculentas, além de realizarem uma trilha ecológica em um fragmento de vegetação localizado próximo a um córrego. Nesse trecho, os participantes puderam observar, na prática, a função essencial da mata ciliar na proteção dos cursos d’água.

Outro destaque da visita monitorada foi a abordagem sobre a relevância histórica, cultural e estratégica do Rio Sorocaba, um dos principais corpos hídricos da região metropolitana. Do mirante do Jardim Botânico, os estudantes tiveram a oportunidade de avistar o rio e refletir sobre sua importância para a cidade e para o meio ambiente.

Com esse novo roteiro, o Jardim Botânico reforça seu papel como espaço de educação ambiental, promovendo vivências significativas que estimulam a consciência ecológica e o vínculo da comunidade com seu patrimônio natural.

As visitas monitoradas no Jardim Botânico de Sorocaba acontecem às quintas-feiras, das 9h às 11h, para grupos de até 40 pessoas. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail: jardimbotanico@sorocaba.sp.gov.br. O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita.