Festival do Milho da Cecaf acontece em junho e reúne preço acessível, gastronomia, cultura e ações de saúde

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), realizará no próximo mês, de 19 a 23 de junho, mais uma edição do Festival do Milho da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), localizado na Avenida Hilton Souto Maior, no bairro José Américo. Nesta 9ª edição, o evento, que será aberto numa quinta-feira e se estenderá até a véspera do São João, funcionará das 5h às 15h.

“O evento terá uma super estrutura. Então, a expectativa de vendas é altíssima por parte dos agricultores familiares. A Cecaf está se preparando para receber todos os clientes e agricultores e no final comemorar o sucesso do tradicional festival que entra este ano para a nona edição”, afirmou Roberto Filho, diretor da Cecaf.

Segundo ele, o evento foi ampliado para uma semana, garantindo mais tempo ao consumidor poder comprar e também mais dias para os agricultores conseguirem vender. “A expectativa é de que mais de 20 agricultores possam vender seus produtos durante o festival. Além disso, teremos atrações culturais, musicais e ações da saúde com vacinas, testes rápidos e outros serviços. A Cecaf vai ser um local completo para a pessoa comprar milho e outros produtos da gastronomia da época, degustar, se divertir e ainda cuidar da saúde”, ressaltou.

O diretor da Central de Comercialização da Agricultura Familiar disse ainda que os clientes vão conseguir encontrar um preço diferenciado, uma vez que os produtos saem direto das mãos do agricultor direto para o consumidor. “Aqui, eles encontrarão qualidade e preços acessíveis, diferente de outros lugares com atuação de atravessadores”, finalizou.

Serviço – A Central de Comercialização da Agricultura Familiar está localizado na Avenida Hilton Souto Maior, nº 1112, no bairro José Américo e funciona das 5h às 15h.