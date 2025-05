Realeza do Boa Vista Junina 2025 é escolhida em Concurso de Destaques no Teatro Municipal

Concurso da realeza do BV Junina 2025 – Foto: Giovani Oliveira/Semuc/PMBV



Neste domingo, 18, a Sala Roraimeira do Teatro Municipal foi palco de um dos momentos mais aguardados da programação do Boa Vista Junina 2025: o Concurso de Destaques, que escolheu a nova realeza do Maior Arraial da Amazônia. O evento reuniu 51 candidatos, divididos em quatro categorias.

Os olhares do público e dos jurados se voltaram para as performances dos concorrentes ao título de Rei Matuto, Rainha Caipira, Rainha da Diversidade e, estreando este ano, Casal de Noivos. Os candidatos da primeira categoria se apresentaram em duplas, mas receberam avaliações individuais, o que trouxe uma tensão especial à disputa.

Conforme o presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (FETEC), Dyego Monnzaho, esta foi uma celebração da cultura, da identidade e do talento local, além de um grande presente para a população. “A escolha do Casal de Noivos é uma estreia dentro do concurso. E as quadrilhas estão dedicadas para concorrer esse prêmio. A gente ainda terá muitas surpresas lá na Arena Junina”, disse.

Escolha do casal real

Um dos grandes destaques da noite foi a consagração de Amanda Prola e Sanderson Cabral, do grupo Zé Monteirão, como o casal real do Boa Vista Junina 2025. Com carisma cativante e performances cheias de energia, os dois conquistaram o público e o júri. Assim, foi uma vitória celebrada com muita emoção.

“A gente sonha tanto com esse momento e agora é realidade: nós ganhamos. Antes do resultado eu já estava chorando por ver como minha quadrilha ficou feliz com a nossa apresentação e eu falei antes de subir ‘ganhando ou perdendo eu estou muito feliz’. Só que ganhar é muito bom também, então eu estou muito feliz”, contou Amanda.

Inclusão e diversidade

Na categoria Rainha da Diversidade, o brilho ficou por conta de Maria Lucarelly, representante do grupo Garranxê, que se tornou bicampeã com uma apresentação que uniu força, representatividade e beleza. Ela mostrou, mais uma vez, por que é referência dentro do movimento junino local e, além disso, símbolo de inclusão e respeito.

Campeões da nova modalidade

Estreando na programação a categoria Casal de Noivos revelou o talento e o entrosamento de Érica Rodrigues e Rafael Nascimento, do grupo Agitação. Com passos sincronizados e emoção, eles se tornaram os primeiros campeões da nova modalidade e já entraram para a história do festival.

“Eu passei o dia todo chorando. Estou muito emocionada e só a gente sabe tudo que passamos durante esse processo. Foi muito gostoso, apesar de ser um pouco corrido. E eu estou muito feliz e agradecida de coração de ser a mais nova noiva do Boa Vista Junina”, disse.

Além do reconhecimento simbólico, os campeões dividirão a premiação total de R$ 6 mil, que será entregue durante a programação oficial do Boa Vista Junina. A festa ocorrerá de 3 a 8 de Junho, na Praça Fábio Paracat.

Fonte: Da Redação