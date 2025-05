Codesaima inicia atendimentos para moradores dos conjuntos Alvorada e Paraná, em Boa Vista

Iniciou nessa segunda-feira, 19, o atendimento do programa estadual Aqui Tem Dono, para os conjuntos Alvorada I, Alvorada II e Paraná. São 500 famílias que terão a oportunidade de regularizar seus imóveis nesta ação do Governo do Estado, através da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima).

Durante a semana passada, funcionários da Codesaima percorreram as ruas dos conjuntos informando a população do início do atendimento e que documentos deveriam providenciar.

As equipes da companhia estão instaladas na Escola Estadual Militarizada Senador Hélio da Costa Campos, no bairro Silvio Leite. A documentação necessária está sendo coletada para dar início ao processo de regularização, aguardado há mais de 30 anos.

Uma equipe jurídica da Codesaima está a postos para atender e orientar sobre todos os casos apresentados pelos moradores, como o caso do aposentado Edson Ferreira, que moram há três anos no conjunto Alvorada II. “Meu filho comprou a casa para nós. O antigo proprietário falou que a casa não estava regularizada”, disse Edson.

Com o recibo de compra e venda, o casal comprovou a posse do imóvel e pode abrir o processo. “Agora vou ficar mais tranquilo”, acrescentou.

No geral as pessoas desses empreendimentos moram há décadas e só agora poderão ter a Escritura Pública de seus imóveis. Mauricélio Costa, autônomo, mora desde 1996 no Alvorada I e disse que já tentou a regularização umas três vezes.

“Estou na casa desde 96. Nos outros governos tentava, tentava e nada. Quando fui informado que iam fazer aqui na escola, acreditei”. A confiança de Mauricélio foi motivada por um amigo que teve sua casa regularizada pelo mesmo Aqui Tem Dono.

O atendimento na Escola Estadual Militarizada Senador Hélio da Costa Campos, no bairro Silvio Leite, será até sexta-feira, 23, das 8h até as 17h. A expectativa é que todas as 500 famílias sejam atendidas.

Os documentos necessários são: RG e CPF do requerente e do cônjuge/companheiro; comprovante de residência; comprovante de estado civil; documento que comprove a ocupação do imóvel e comprovante de renda familiar.

“Foi uma grande luta iniciar a regularização dos conjuntos Alvorada I, II e Paraná. O governador Antonio Denarium nos deu total apoio e conseguimos superar todos os obstáculos. Vamos regularizar todos os conjuntos que ainda estão no nome da Codesaima”, disse a presidente da Codesaima, Maria Dantas.

