IFSP e ABRIG firmam parceria para fortalecer as Indicações Geográficas brasileiras – IFSP

Protocolo de intenções prevê ações conjuntas de inovação, formação e desenvolvimento de soluções para o setor

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e a Associação Brasileira de Indicações Geográficas (ABRIG) acabam de dar um passo importante para o fortalecimento das IGs brasileiras. As instituições firmaram um protocolo de intenções que estabelece uma ampla cooperação técnica, científica e educacional, com o objetivo de incentivar a inovação e promover o desenvolvimento sustentável das Indicações Geográficas (IGs) no país.

A parceria abre caminho para uma série de ações estratégicas, como o apoio direto ao desenvolvimento de produtos, processos e serviços dos associados da ABRIG, com a contribuição da expertise técnica e científica do IFSP. Além disso, estão previstas atividades de formação e capacitação, tanto para estudantes da instituição quanto para os produtores ligados à associação.

O acordo também prevê o compartilhamento de informações, organização de eventos conjuntos e a realização de treinamentos voltados para os desafios enfrentados pelos produtores de IGs. Estudantes do IFSP terão oportunidades de formação nas áreas de atuação da ABRIG, o que pode resultar na qualificação de futuros profissionais comprometidos com o setor.

Outro ponto de destaque é a possibilidade de firmar parcerias formais entre os associados da ABRIG e o IFSP para o desenvolvimento de projetos específicos, conectando ciência, inovação e tradição.

Com essa iniciativa, tanto os associados da ABRIG quanto os servidores e estudantes do IFSP ganham novas possibilidades de crescimento e aprendizado. As Indicações Geográficas brasileiras, que carregam histórias, saberes e sabores únicos, ganham também um impulso a mais para se tornarem ainda mais valorizadas e competitivas no cenário nacional e internacional.

“Novas parcerias e projetos para fortalecer suas Indicações Geográficas estão a caminho, acompanhe esta iniciativa que promete fortalecer ainda mais as Indicações Geográficas do nosso país, agregando valor, conhecimento e competitividade!”, destacou Eder Sarconi, diretor Executivo da Inova IFSP.