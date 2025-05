Tela Quente exibe Hoje, Segunda (19/05) na Globo; A Chamada; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



A segunda-feira, 19 de maio de 2025, na TV Globo promete emocionar e prender o público do começo ao fim. Com uma história real inspiradora à tarde e um suspense eletrizante à noite, a programação é ideal para quem busca entretenimento com qualidade. Confira os destaques da Sessão da Tarde e Tela Quente.

Sessão da Tarde — Rainha de Katwe

Horário: início da tarde

Título original : Queen of Katwe

: Queen of Katwe País de origem : Estados Unidos

: Estados Unidos Ano de produção : 2016

: 2016 Direção : Mira Nair

: Mira Nair Elenco : Lupita Nyong’o, David Oyelowo, Madina Nalwanga, Ntare Guma Mbaho Mwine

: Lupita Nyong’o, David Oyelowo, Madina Nalwanga, Ntare Guma Mbaho Mwine Gênero: Biografia, Drama

A tarde será marcada por uma história de superação inspiradora baseada em fatos reais. Rainha de Katwe conta a trajetória de Phiona Mutesi, uma jovem moradora de Katwe, uma região pobre de Uganda, que descobre o talento para o xadrez e sonha em se tornar campeã mundial. Com apoio da família e de um dedicado treinador, ela enfrenta todos os obstáculos para alcançar seu lugar no mundo.

Tela Quente — A Chamada

Horário: noite de segunda-feira

Título original : Retribution

: Retribution País de origem : Alemanha / Estados Unidos

: Alemanha / Estados Unidos Ano de produção : 2025

: 2025 Direção : Nimród Antal

: Nimród Antal Elenco : Liam Neeson, Embeth Davidtz, Noma Dumezweni, Jack Champion, Lilly Aspell

: Liam Neeson, Embeth Davidtz, Noma Dumezweni, Jack Champion, Lilly Aspell Gênero: Ação, Drama, Suspense

A tensão toma conta da Tela Quente com o inédito A Chamada, estrelado por Liam Neeson. Matt Turner é surpreendido ao receber uma ligação enquanto dirige com os filhos. A voz do outro lado da linha revela que há uma bomba escondida sob o assento de seu carro. Ele precisa seguir ordens precisas para manter sua família viva, dando início a uma corrida contra o tempo em uma cidade cheia de armadilhas e revelações.

Conclusão

Nesta segunda-feira, a Globo combina emoção e adrenalina com duas histórias de impacto. Rainha de Katwe inspira com a força do talento e da persistência, enquanto A Chamada garante ação e suspense de tirar o fôlego. Prepare-se para uma segunda cheia de emoções na frente da TV!

