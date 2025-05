Volta Redonda x Amazonas; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Volta Redonda x Amazonas é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (19) às 21h35 hs (horário de Brasília). A partida ttem VRD mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Volta Redonda x Amazonas: Prognóstico, Onde Assistir e Dicas de Apostas – Série B 2025

O confronto entre Volta Redonda x Amazonas, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025, acontece nesta segunda-feira (19/05), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida marca um duelo direto entre equipes que buscam desesperadamente sair da zona de rebaixamento e melhorar seu desempenho na competição.

Com um início fraco de temporada, tanto Volta Redonda quanto Amazonas chegam pressionados, com ataques ineficazes e defesas vulneráveis. A seguir, confira nosso prognóstico completo, onde assistir, estatísticas e melhores palpites para apostas esportivas.

Onde Assistir Volta Redonda x Amazonas ao Vivo

A transmissão da partida será feita exclusivamente pelo serviço de streaming Disney+, que detém os direitos de exibição da Série B 2025. É necessário ser assinante da plataforma para acompanhar o duelo ao vivo e com qualidade.

Análise do Volta Redonda

De volta à Série B após décadas longe da competição, o Volta Redonda enfrenta um início complicado. Com apenas uma vitória em sete jogos, o time fluminense soma dois empates e quatro derrotas, ocupando a 17ª colocação com um dos piores ataques do torneio – apenas dois gols marcados.

O técnico Rogério Corrêa deve manter o esquema 5-4-1, tentando reforçar a defesa e buscar um jogo reativo. A escassez de gols e criatividade ofensiva é o grande desafio do time.

Últimos Resultados do Volta Redonda:

11/05: Criciúma 0x0 Volta Redonda

03/05: Volta Redonda 1×0 Paysandu

27/04: Atlético-GO 2×1 Volta Redonda

Provável escalação:

Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel, Gabriel Bahia, Fabrício, Sanchez; Raí, Pierre, Robinho, Lucas Tocantins; Bruno Santos.

Análise do Amazonas

O Amazonas também vive situação crítica. Na sua segunda temporada seguida na Série B, o clube ainda não venceu, acumulando três empates e quatro derrotas, o que o coloca na lanterna da competição (20º lugar).

Com um dos piores ataques (apenas três gols marcados), o time comandado por Guilherme Alves aposta em um 4-2-3-1, tentando encontrar equilíbrio e compactação defensiva, mas a equipe ainda sofre com erros individuais e falta de entrosamento.

Últimos Resultados do Amazonas:

12/05: Amazonas 1×1 CRB

03/05: Remo 1×0 Amazonas

27/04: Amazonas 1×1 Atlético-GO

Provável escalação:

Renan; Thomas Luciano, Jackson, Fabiano, Rafael Monteiro; Vásquez, Linarez; Ramírez, Rafael Tavares, Zabala; Luan.

Estatísticas da Partida

Volta Redonda:

Gols marcados: 2

Gols sofridos: 5

Aproveitamento: 23,81%

Amazonas:

Gols marcados: 3

Gols sofridos: 9

Aproveitamento: 14,29%

Retrospecto direto:

3 jogos oficiais

2 vitórias do Amazonas

1 vitória do Volta Redonda

Último duelo: Amazonas 2×0 Volta Redonda (23/09/2023)

Palpites e Prognósticos para Volta Redonda x Amazonas

Com base no desempenho recente e nas estatísticas de ambas as equipes, o palpite principal é:

Total de Gols: Menos de 2.5 gols

A baixa média de gols dos dois lados, combinada com defesas frágeis mas ataques ineficientes, indica um jogo travado e de poucas oportunidades claras.

Outras sugestões de apostas:

Dupla Chance: Volta Redonda ou Empate – ideal pelo mando de campo e por enfrentar o lanterna da competição.

– ideal pelo mando de campo e por enfrentar o lanterna da competição. Menos de 3.5 gols – Odd de 1.25 na Novibet.

Ficha Técnica

Jogo: Volta Redonda x Amazonas

Volta Redonda x Amazonas Data: 19 de maio de 2025

19 de maio de 2025 Horário: 19:00 (Horário de Brasília)

19:00 (Horário de Brasília) Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda – RJ

Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda – RJ Transmissão: Disney+

Conclusão:

Esse confronto direto pela parte inferior da tabela da Série B promete ser decisivo para o futuro de ambas as equipes. Com dois ataques ineficazes e muita pressão envolvida, a tendência é de uma partida com placar magro, o que reforça a aposta em menos de 2.5 gols.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.