Agência Minas Gerais | Agência RMBH fortalece parcerias e debate políticas públicas na Marcha dos Prefeitos 

Brasília recebe a 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), evento que reúne as principais autoridades do país para debater pautas prioritárias do municipalismo.

Neste ano, o tema “Autonomia Municipal: a Força que Transforma o Brasil” destaca a importância da independência administrativa e financeira dos municípios para o desenvolvimento do país.

A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH) participa ativamente do evento, reforçando seu compromisso com políticas públicas voltadas para o crescimento regional.

Além das discussões estratégicas sobre o fortalecimento dos municípios mineiros, a presença da autarquia é marcada por encontros institucionais e debates fundamentais.

Na terça-feira (20/5), a diretora-geral da Agência RMBH, Ilce Rocha, encontrou com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, para debater questões relacionadas ao consórcio de mobilidade da Região Metropolitana de Recife, reforçando o intercâmbio de boas práticas entre estados.

Já na segunda-feira (19/5), o chefe de Gabinete da Agência RMBH, Gustavo Valadares, discursou sobre a existência de fundamentos legais para a construção de políticas públicas transformadoras, destacando, entre elas, a educação socioemocional dos professores, um tema essencial para a valorização da educação e do desenvolvimento humano nas cidades.

Ilce Rocha também cumpriu agenda institucional acompanhando prefeitos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) em visita aos ministérios, fortalecendo o diálogo entre gestores municipais e o Governo Federal.”A Marcha é um momento estratégico para dialogarmos com gestores municipais, representantes estaduais e autoridades nacionais sobre os desafios que enfrentamos na Região Metropolitana de Belo Horizonte”, disse a diretora-geral.





















Ao longo da programação, a Agência RMBH busca consolidar parcerias estratégicas, compartilhar experiências bem-sucedidas e contribuir para o desenvolvimento sustentável da RMBH. A expectativa é que o evento resulte em avanços significativos para os municípios mineiros e para todo o país.

Compromisso de Minas

Minas Gerais, estado com o maior número de municípios do Brasil – 853 ao todo, vem se destacando por sua atuação conjunta entre Governo do Estado e as prefeituras.

Desde 2019, essa parceria tem resultado na regularização dos repasses devidos de gestões anteriores e na implementação de ações concretas para melhorar a qualidade de vida da população.

A presença do governador Romeu Zema na Marcha reforça a relevância da participação mineira no evento. O chefe do Executivo estadual acompanha debates sobre pautas prioritárias para o municipalismo e reafirma o compromisso do Governo com medidas que fortalecem a autonomia das cidades.