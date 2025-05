Agência Minas Gerais | Governo de Minas forma 58 estudantes de Curso Técnico em Gastronomia pelo Trilhas de Futuro

Relacionadas



O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou, nesta terça-feira (20/5), da formatura dos 58 alunos da primeira turma do Curso Técnico em Gastronomia do Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (Inhac), em Belo Horizonte, realizado por meio do projeto Trilhas de Futuro, do Governo do Estado.

Assinada pelo chef Leo Paixão, a escola social de gastronomia é parceira da iniciativa desde a quarta edição, oferecendo vagas gratuitas. O curso do Inhac inclui desde a prática até técnicas de gastronomia internacional, passando pela história dos queijos e produtos de excelência de Minas, antropologia da alimentação, gestão de negócios, dentre outros temas.

“O Trilhas de Futuro é um projeto muito importante. Por meio dele, neste ano, estamos chegando a 100 mil formandos. Espero que as histórias de vocês possam se somar às histórias de pessoas que conseguiram mudar a sua vida e também daquelas que estão à sua volta por meio da educação”, destacou o vice-governador no discurso aos novos profissionais.

O projeto oferece a formação em gastronomia desde a primeira edição. De lá para cá, foram 381 alunos matriculados, sendo 188 formados e 263 com curso em andamento. Na quinta edição, a mais recente, o curso foi oferecido no Inhac, e na Escola Enf-Ciência, em Carangola, na Zona da Mata.

O curso de gastronomia forma profissionais para coordenar a organização e preparação do ambiente de trabalho da cozinha, bem como monitorar entrada, saída e armazenamento de mercadorias no estoque, supervisionar o pré-preparo e a aplicação de técnicas de corte de alimentos, e intermediar as relações entre cozinha, salão e bar.

Trilhas de Futuro

Lançado em 2021 pelo Governo de Minas, e executado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), o Trilhas de Futuro é o maior projeto estadual de acesso a cursos técnicos profissionalizantes já desenvolvido em Minas Gerais.

Ele oferece formação técnica gratuita para estudantes do ensino médio e egressos, em parceria com instituições públicas e privadas credenciadas. O processo seletivo leva em conta a escolaridade e a rede de ensino do candidato. Os participantes também recebem ajuda de custo para transporte e alimentação.

Com mais de 1,6 milhão de inscritos ao longo dos anos, o Trilhas de Futuro se consolidou como a principal inciativa de qualificação profissional no estado. Já são mais de 77 mil profissionais formados e 98 mil estudantes em formação atualmente em todo o estado. Desde o lançamento do programa, foi investido R$ 1,9 bilhão.