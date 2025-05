Edital nº 46/2025 – IFSP publica edital de seleção para professores substitutos

Por MRNews



O período de inscrições vai de 20 de maio a 4 de junho; há vagas para 31 campi

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulga o Edital nº 46/2025 do processo seletivo simplificado para professor substituto. As inscrições devem ser realizadas de 20 de maio a 4 de junho.

As vagas são para os campi: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Catanduva, Hortolândia, Guarulhos, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Matão, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Miguel Paulista, São Paulo, São Roque, Suzano, Tupã e Votuporanga.

As inscrições devem ser realizadas pelo site: https://concursopublico.ifsp.edu.br/. A taxa de inscrição é de R$ 90 e deve ser paga exclusivamente por meio do Guia de Recolhimento da União (GRU).

Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição o candidato que estiver inscrito e ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal — CadÚnico. A solicitação deverá ser feita até as 16h do terceiro dia útil do início das inscrições.

Haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) ou pretos e pardos (PP), sendo que os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência (AC), de acordo com sua classificação no processo seletivo.

Todas as publicações (deferimento de inscrições, convocação para prova didática, divulgação do resultado, entre outras) serão realizadas diretamente no portal institucional de cada campus, indicado na Tabela 1 do Edital.

Leia atentamente o edital antes de realizar a sua inscrição.