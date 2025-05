Governo de Roraima contempla 180 famílias da capital e do interior com títulos definitivos

Em mais uma ação de entrega de títulos definitivos, o Governo de Roraima contemplou 180 famílias de 12 bairros da capital, além de nove municípios do interior.

A solenidade de entrega ocorreu na tarde desta terça-feira, 20, na Feira do Passarão, localizada no bairro Asa Branca.

Esta é a quarta ação de entrega de títulos definitivos deste ano. No total, o Governo já regularizou mais de 22 mil propriedades urbanas, rurais e do Distrito Industrial.

O governador Antonio Denarium destacou que o Aqui Tem Dono é o maior programa de regularização fundiária do Brasil, tanto nas áreas rurais quanto urbanas e traz diversos benefícios aos beneficiados com o documento.

“O Iteraima tem feito um grande trabalho, toda a equipe levando segurança jurídica para todos os possuidores e posseiros de imóveis que agora, com o título definitivo passam a ser proprietários e pode falar mais uma vez Aqui Tem Dono, é a segurança jurídica tão esperada por 20, 30, 40 anos por pessoas que tinham o seu terreno, mas não tinham o título definitivo do seu imóvel”, destacou Denarium.

Um dos beneficiados com título definitivo foi o agricultor Francisco Pereira de Souza, do município de Alto Alegre, onde há seis anos produz peixes, aves e plantações de hortaliças.

“Eu estou muito feliz recebendo meu título, graças ao Governo, o Iteraima, e graças a Deus que agora eu tenho a terra, que é minha”, disse o agricultor.

Durante o evento, o presidente do Iteraima, Ionilson Sampaio, destacou a transformação do Estado com o fortalecimento da segurança jurídica por meio da regularização fundiária realizada por meio do programa Aqui Tem Dono.

“São mais de 20 mil títulos já entregues. Isso transformou o estado de Roraima. É visível o movimento econômico que se iniciou após o governador Antônio Denarium ter assumido o destino desse Estado. Portanto, o governador está de parabéns por ter levado dignidade, segurança jurídica e tranquilidade a essas famílias que hoje têm o seu documento, a sua segurança e a possibilidade de fazer um financiamento, de captar recursos e fazer transformações nas suas moradias”, destacou o presidente.

O post Governo de Roraima contempla 180 famílias da capital e do interior com títulos definitivos apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.