Guaratinguetá recebe evento esportivo na Serra da Mantiqueira – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Neste domingo (25), Guaratinguetá será palco de mais um grande evento esportivo, turístico e ambiental. A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Esportes, apoia o evento realizado pela empresa Trilhas e Montanhas – RS. A corrida será realizada nos bairros Pedrinha e Taquaral.

A ação também conta com o apoio das secretarias de Saúde, Turismo, Meio Ambiente, Educação, Segurança e Mobilidade Urbana, que atuam em conjunto para o sucesso do evento.

As inscrições já estão encerradas e o evento contará com 400 atletas, que participarão de provas em meio às paisagens da Serra da Mantiqueira, com percursos de 14 km e 20 km para corrida, além de 5,5 km para caminhada. O trajeto inclui pontos como a Fazenda Esperança, o Clube de Campo Pedrinhas e arredores.

Horário da largada:

* 07h30 — Categorias 20 km e 14 km

* 08h00 — Categoria 5,5 km

Entrega dos kits no local: Somente no dia do evento (domingo, 25/05), das 6h às 7h30.

Local: Praça da Igreja Nossa Senhora da Piedade, Bairro Pedrinha, Guaratinguetá.

Durante a programação, haverá distribuição de mudas de plantas. Também serão arrecadados alimentos não perecíveis, que serão doados à Fazenda Esperança.