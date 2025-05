“HumanizAção” acolhe 27 pessoas em situação de rua neste terça-feira (20) – Agência de Notícias

Posted on

Projeto de Iniciação Científica desenvolvido por estudantes do distrito de Anhanduí está incentivando a sustentabilidade com práticas agroecológicas de plantio e garantindo alimentos frescos para a escola e para a comunidade. Com o estudo Sistema da Tecnologia Social das Hortas Mandalas: Integrando Educação Profissional e Educação do Campo na perspectiva do Desenvolvimento Sustentável, quatro alunos do […]