Prefeitura de Guaratinguetá anuncia vagas disponíveis para creches municipais – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A semana inicia com oportunidades para quem almeja ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho, na Capital paraibana. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (19), 136 vagas, que abrangem mais de 30 funções. Para concorrer, os interessados devem se dirigir à sede do serviço. No […]