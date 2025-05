Sampaio Corrêa x Maranhão; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Sampaio Corrêa x Maranhão AC: Confronto Decisivo na Série D 2025 Agita o Grupo A2

O Campeonato Brasileiro Série D 2025 segue em ritmo intenso e, nesta quarta-feira (21), um dos duelos mais esperados da 5ª rodada do Grupo A2 será entre Sampaio Corrêa e Maranhão AC, às 19h (horário de Brasília). A partida acontece no Castelão, em São Luís (MA), e promete fortes emoções, já que ambas as equipes buscam consolidar suas posições na tabela e seguir vivas na briga pela classificação.

Situação das equipes na tabela da Série D

O Sampaio Corrêa entra em campo ocupando a 7ª posição no Grupo A2, com 5 pontos conquistados. A equipe vem de resultados instáveis, com uma campanha marcada por empates e apenas uma vitória até agora. O clube precisa da vitória para subir na classificação e se aproximar do G-4, zona de acesso à próxima fase da competição.

Por outro lado, o Maranhão AC, em 5º lugar com 7 pontos, vive um momento um pouco mais consistente. A equipe maranhense venceu duas partidas, empatou uma e perdeu outra, demonstrando força e organização, sobretudo no setor defensivo. Um triunfo nesta rodada pode colocar o MAC dentro do G-4, dependendo dos outros resultados da rodada.

Trem x Independência; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Tocantinópolis x Imperatriz-MA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Histórico de confrontos e retrospecto recente

Nos últimos 10 confrontos entre os dois times, o Maranhão venceu 5 vezes, o Sampaio Corrêa ganhou apenas 2, e houve 3 empates. Isso demonstra um leve favoritismo histórico do Maranhão AC, embora o Sampaio jogue em casa desta vez, o que pode equilibrar as forças.

Além disso, o Sampaio precisa responder às críticas sobre seu desempenho inconsistente na Série D e retomar a confiança da torcida. Já o Maranhão quer manter o embalo e demonstrar que pode brigar pelo acesso à Série C.

Probabilidades e análise de apostas

De acordo com as principais casas de apostas como a Betano Brasil, o Sampaio Corrêa aparece com odds de 2.15, enquanto o Maranhão AC tem odds de 3.30. O empate está cotado em 3.10. Isso indica um leve favoritismo para o Sampaio Corrêa, especialmente por jogar em casa, mas a partida é vista como equilibrada, com chances reais de vitória para qualquer um dos lados.

Essas cotações demonstram que o confronto é uma excelente oportunidade para apostadores que buscam valor em palpites bem analisados. A dica é ficar de olho nos primeiros minutos de jogo para avaliar a postura tática de ambas as equipes antes de apostar ao vivo.

ASSISTIR Confiança x Londrina Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (19/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR ABC x Anápolis Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (19/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Onde assistir ao vivo

A partida entre Sampaio Corrêa x Maranhão AC, válida pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, terá cobertura em tempo real no ge.globo, com lances minuto a minuto, estatísticas e informações completas sobre os dois times.

Conclusão

Este confronto entre Sampaio Corrêa e Maranhão AC é mais do que um simples jogo da fase de grupos. Ele representa uma disputa direta por posições na tabela, podendo ser decisivo para o futuro de ambos os clubes na Série D 2025. Com histórico de rivalidade estadual e jogadores talentosos de ambos os lados, o duelo promete fortes emoções para os torcedores e apostadores atentos às oportunidades oferecidas por uma competição nacional equilibrada como a Série D.

Tags: Sampaio Corrêa, Maranhão AC, Brasileirão Série D, Série D Grupo A2, futebol maranhense, palpites Série D, onde assistir Série D, odds Betano, apostas esportivas Brasil.

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.