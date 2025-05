SONORA – CBMSC e PMSC realizam apresentações institucionais conjuntas em Criciúma e Capivari de Baixo

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), coronel Fabiano de Souza, e o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), coronel Emerson Fernandes, estiveram nas cidades de Criciúma e Capivari de Baixo para mais uma etapa da série de apresentações institucionais conjuntas das duas corporações.

A iniciativa inédita visa aproximar os comandos das tropas, promovendo transparência, integração e alinhamento com os objetivos estratégicos do Governo do Estado. Durante os encontros, oficiais e praças conheceram os principais projetos em andamento e os resultados obtidos no biênio 2023-2024, além das perspectivas para o ano de 2025.

O comandante-geral do CBMSC, coronel Fabiano de Souza, reforçou o ineditismo e a relevância da iniciativa:

As apresentações seguirão por outras regiões de Santa Catarina, consolidando o espírito de cooperação entre as corporações e fortalecendo o compromisso com a segurança e o bem-estar da população catarinense.