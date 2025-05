Por MRNews



“Isso Não Pode Continuar”: Carol Castro Detona Escolha de Virgínia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio

A recente nomeação de Virgínia Fonseca como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, em substituição a Paolla Oliveira, está gerando polêmica no universo do Carnaval. A atriz Carol Castro, conhecida por sua trajetória no samba e por já ter sido rainha de bateria do Salgueiro, não poupou críticas à decisão, gerando repercussão imediata nas redes sociais.

O anúncio da influenciadora digital foi feito em um evento na Marquês de Sapucaí na noite de quinta-feira, 22 de maio de 2025. Virgínia, que acumula milhões de seguidores nas redes, foi escolhida para ocupar o posto que foi de Paolla por anos, despertando reações divididas entre o público e figuras do meio artístico.

Carol Castro, que desfilou à frente da bateria do Salgueiro em 2005 e 2006, reagiu de forma incisiva à novidade. A atriz comentou uma publicação da página Seremos Resistência, que questionava o alinhamento entre o enredo de 2026 da Grande Rio — sobre o movimento manguebeat, com forte crítica social — e a escolha de Virgínia, que recentemente esteve envolvida em investigações da CPI das Bets. “Isso não pode continuar, certo?”, escreveu Carol, apoiando o conteúdo do post que afirmava: “Colocam a Virginia como rainha de bateria, que há uma semana estava depondo na CPI das bets justamente por enganar pobre e ganhar dinheiro em cima deles”.

A declaração de Carol reacendeu o debate sobre a presença de celebridades no posto de rainha de bateria, especialmente quando suas imagens públicas entram em choque com a proposta temática das escolas. Internautas também questionaram se a escolha foi movida apenas por visibilidade midiática, sem considerar a representatividade e o envolvimento real com o samba.

A polêmica aumentou ainda mais com a circulação de um abaixo-assinado que pede a retirada de Virgínia do posto. Enquanto isso, outros nomes do Carnaval e do entretenimento têm se posicionado, tanto a favor quanto contra a escolha da influenciadora.

Apesar das críticas, a direção da Grande Rio ainda não se pronunciou oficialmente sobre a repercussão negativa. Virgínia, por sua vez, segue em silêncio nas redes sociais, mas já foi vista participando de ensaios na quadra da escola.

Patrícia Poeta deixa ator de Garota do Momento vermelho de vergonha com pergunta íntima: ‘que bizarro’

Na manhã desta quarta-feira, 21 de maio de 2025, o programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, protagonizou um momento que rapidamente viralizou nas redes sociais. A apresentadora surpreendeu o ator Caio Manhente, um dos protagonistas da novela Garota do Momento, com uma pergunta bastante pessoal, deixando-o visivelmente constrangido ao vivo.

Caio participou da atração ao lado da atriz Débora Ozório, com quem forma par romântico na novela, interpretando os personagens Eduardo e Celeste. O bate-papo no palco caminhava de maneira descontraída, até que Patrícia Poeta aproveitou o gancho da trama amorosa de seus personagens para lançar uma pergunta direta: “E na vida real, Caio, você também está apaixonado?”.

Constrangimento ao vivo

Pegando o jovem ator de surpresa, a pergunta causou um evidente momento de desconforto. Ruborizado, Caio Manhente preferiu desconversar: “Estou muitíssimo feliz. Ocupado pela nossa novela”, respondeu, entre risos tímidos e olhares desconcertados. A reação espontânea do artista arrancou risadas da plateia e se tornou um dos assuntos mais comentados do programa.

Exibição de fotos aumenta o embaraço

A situação, no entanto, não parou por aí. Pouco depois, a produção do programa exibiu algumas fotos pessoais de Caio, retiradas de suas redes sociais. Entre as imagens, estavam cliques do ator sem camisa, curtindo momentos de lazer, o que aumentou ainda mais o constrangimento. Surpreso, Caio exclamou: “Vocês pegam tudo, né? Que bizarro!”.

Com muito bom humor, ele ainda comentou: “A gente tenta ‘pagar’ de bonito nas redes sociais, mas de uma forma natural. Nos bastidores, eu e a Débora até nos cobramos para tirar fotos juntos”. A colega de cena, Débora Ozório, também riu da situação, tentando amenizar o clima e elogiar o companheiro de elenco.

Repercussão nas redes

Logo após a exibição do programa, internautas começaram a comentar o episódio nas redes sociais. Muitos elogiaram a espontaneidade de Caio Manhente e destacaram o bom humor com que ele lidou com o momento. Outros se divertiram com a desenvoltura de Patrícia Poeta, que costuma surpreender seus convidados com perguntas fora do roteiro.

A novela Garota do Momento, exibida no horário das 18h, tem conquistado o público com sua trama envolvente e o carisma dos jovens protagonistas. A química entre Caio e Débora tem sido um dos pontos altos da história, e a participação dos dois no programa só reforçou o carinho do público por eles.

Patrícia Poeta pegou todos de surpresa ao anunciar sua ausência do programa Encontro no final da edição desta quarta-feira (04). A apresentadora revelou que precisará se ausentar por um dia e anunciou as substitutas que ocuparão seu lugar.

Na quinta-feira (05), Patrícia não estará à frente do Encontro, mas Tati Machado e Valéria Almeida serão as responsáveis por apresentar o programa. “Vou dar um spoiler para vocês aí de casa. Amanhã não vou estar aqui, sexta-feira eu volto, prometo. Mas as meninas estarão aqui, cuidando da lojinha para a gente. Um beijo, conto com vocês. Amanhã tenho uma gravação especial”, comentou Patrícia Poeta, deixando o público curioso sobre o motivo de sua ausência.

A apresentadora fez mistério sobre o motivo de sua folga e prometeu contar aos fãs em breve. Ela também mencionou que Tati Machado já está a par do que se trata, mas só revelará mais tarde.

Vale lembrar que Tati e Valéria já assumiram o comando do Encontro durante o período de férias de Patrícia Poeta e foram muito elogiadas pelo público. Alguns espectadores chegaram a afirmar que as apresentadoras temporárias estavam indo tão bem, se não melhor, do que a titular do programa.

Além do anúncio de sua ausência, o programa contou com a participação de Marcos Frota, que relembrou a importância de seu personagem, Tonho da Lua, em sua vida. O ator compartilhou como esse papel impactou profundamente sua trajetória, tirando dele a “máscara da vaidade” e transformando sua perspectiva de vida após a novela. O público nas redes sociais elogiou Frota por sua interpretação marcante, que se tornou parte fundamental da história da televisão.

Novo inimigo? Rodrigo garante vitória de Aline sobre Antônio em Terra e Paixão

Em “Terra e Paixão”, o advogado Rodrigo traz a notícia que Aline tanto desejava ao conseguir uma vitória sobre Antônio. Entrando com uma liminar contra o explorador, Rodrigo impede que ele continue usando as terras da viúva.

A descoberta de que suas terras foram perdidas para Antônio leva Aline a um surto emocional. Desesperada para recuperar o que é seu, ela tenta diversas estratégias, mas a situação se mostra complexa. No entanto, Rodrigo encontra uma solução e convoca Aline e Caio para uma reunião em seu escritório.

Sem saber o que esperar, Aline e Caio chegam ao local apreensivos. Rodrigo revela que entrou com uma liminar para impedir Antônio de explorar as terras de Aline. Aline, incrédula, pede confirmação, e Rodrigo assegura: “Isso mesmo. O juiz entendeu que, na dúvida sobre a posse das terras, o doutor Antônio (Tony Ramos) terá que interromper a exploração das pedras! Ou seja, nada de diamantes até o fim do processo.” Aline celebra sua vitória sobre Antônio, enquanto Irene fica furiosa ao ver seu plano fracassar, percebendo que suas artimanhas foram em vão. Agatha, por sua vez, fica preocupada, pois esperava que Antônio conseguisse aumentar seu patrimônio.

Terra e Paixão: Jussara surge rica, após Lucinda realizar sonho da mãe de Aline

Em “Terra e Paixão”, Lucinda (Débora Falabella) exerce sua generosidade inabalável ao ajudar Jussara (Tatiana Tibúrcio) a realizar um desejo profundo, abrindo oportunidades para que a dona de casa alcance a riqueza na trama global.

A história tem início quando Aline (Bárbara Reis) perde suas terras para Irene (Gloria Pires) devido a uma trama ardilosa planejada por Vinícius (Paulo Rocha). Diante dessa situação desafiadora, Aline encontra apoio na solidariedade de sua amiga Lucinda, que oferece ajuda durante esse período difícil.

Lucinda concebe uma ideia brilhante para levantar o ânimo de Jussara, mãe de Aline. Ela oferece a Jussara uma vaga de cozinheira na pousada, onde sua habilidade culinária se destaca. Esse momento marca o início da realização do grande sonho da incansável batalhadora: a abertura de seu próprio restaurante em Nova Primavera.

Com o apoio contínuo de Lucinda, Jussara consegue concretizar seu projeto de estabelecimento próprio. Seu talento na cozinha a leva à prosperidade e riqueza, transformando significativamente a vida de sua família. A generosidade de Lucinda não apenas ajuda a realizar o sonho de Jussara, mas também destaca a importância da amizade e do apoio mútuo em tempos difíceis.

Arruinando Aline por Irene, Vinícius descobre o pior e faz o inimaginável em Terra e Paixão

Em uma reviravolta chocante de Terra e Paixão, a lei do retorno atinge Vinícius com força total. Ao descobrir que Irene não tinha a menor intenção de ficar com ele, o geólogo decide se vingar da socialite, mas acaba mudando de rumo para reparar seus erros.

Após perceber que foi usado por Irene em seu plano para tomar as terras de Aline, Vinícius confronta a socialite, que confirma que não há futuro entre eles. Humilhado, ele decide ajudar Aline a recuperar suas terras, já que Irene não será sua e também não conseguirá o que queria dela.

Vinícius, ao ajudar Aline a retomar suas terras, coloca-se na mira de Irene, que, movida pelo ódio, não hesita em matá-lo impiedosamente. A sequência, ainda sem data de exibição definida, promete abalar os espectadores da novela das nove, escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes.

Terra e Paixão: mãe de Luigi chega com tudo e expõe verdadeira face do herdeiro

Em Terra e Paixão, uma reviravolta emocionante está prestes a acontecer quando a verdadeira mãe de Luigi surge de surpresa para expor a verdadeira face do herdeiro. Nos próximos episódios da novela transmitida pela Globo, essa nova personagem entra com tudo na trama das nove para desmascarar Luigi e impedir que ele continue enganando as pessoas.

Inicialmente visto como o príncipe encantado em Nova Primavera, Luigi conquistou a confiança da família La Selva, especialmente de Petra, com a fachada de um homem ideal. No entanto, por trás dessa imagem, ele é apenas um trapaceiro que busca enriquecer às custas dos outros. Antônio, desconfiado desde o início, obrigou Luigi a abrir mão da herança de Petra, mas ofereceu uma proposta tentadora ao rapaz. Para manter sua farsa, Luigi contratou uma atriz para representar o papel de sua mãe no dia do casamento, já que não podia apresentar sua verdadeira mãe para Antônio e Irene.

A trama ganha um novo rumo quando a verdadeira mãe de Luigi, interpretada por Cláudia Raia, entra em cena. Ela está determinada a desmascarar o filho e impedir que ele continue com suas artimanhas, especialmente enganando Petra. Cláudia Raia, em entrevista ao site GShow, compartilhou sua empolgação ao retornar às novelas, destacando o prazer de trabalhar com amigos como Tony Ramos e Gloria Pires. Sua participação promete trazer ainda mais intensidade e emoção à trama de Terra e Paixão.

Terra e Paixão: após Irene ser ‘enterrada viva’, Angelina conta o segredo mais cabeludo de Agatha

Em um episódio emocionante de Terra e Paixão, Angelina sofre um colapso ao descobrir o segredo da mãe de Caio. Após a morte repentina de Irene, Angelina fica atordoada ao saber que Agatha se envolveu com Antônio na noite anterior. Essa reviravolta chocante promete transformar completamente o rumo da novela das nove da Globo. Agatha, revelando sua verdadeira natureza, se proclama como Agatha La Selva, deixando todos perplexos com suas ações surpreendentes.

Mas…

Em Terra e Paixão, Angelina (Inez Viana) decidirá revelar um segredo chocante sobre Agatha (Eliane Giardini) nos próximos capítulos. A funcionária dos La Selva trairá sua própria amiga ao expor para Irene (Gloria Pires) a suspeita de que a mãe de Caio (Cauã Reymond) está se encontrando com Antônio (Tony Ramos).

“Ele (Antônio) decidiu dar uma volta para tomar ar fresco, já que você não estava. E a gente sabe, né, Irene? Quando o marido diz que vai tomar ar fresco… para onde ele está indo? Adivinha!”, dirá a governanta. Irene, em defesa do marido, reagirá acusando Angelina de tentar envenená-la contra Antônio.

“Por mim, você já estava longe! A gente sabe, né? Um dia você pode acordar morta… e ninguém vai saber”, ameaçará Irene, deixando Angelina apreensiva. Segundo informações de André Romano, a trama se intensificará ainda mais quando Angelina, movida pela tensão e pelo segredo revelado, decidir confrontar Agatha. A situação culminará em um desfecho surpreendente, com Angelina sendo a responsável pela morte de Agatha, evidenciando até que ponto está disposta a ir para proteger seus interesses e sua família.

Lucinda segredos…

Em Terra e Paixão, a trama atingiu um ponto crucial quando Lucinda, a esposa do delegado, finalmente desvendou o maquiavélico plano de Graça e Marino. O ardiloso esquema de fazer todos acreditarem que o bebê era filho de Daniel, quando na verdade era fruto do relacionamento entre Graça e Marino, foi desmascarado. A revelação abalou as estruturas da história, deixando Lucinda em uma crise emocional profunda e levando ao término de seu relacionamento com o delegado.

Graça, impulsionada pela ambição, tramou a falsa gravidez para garantir seu lugar na fortuna da família La Selva. No entanto, sua artimanha foi descoberta quando Lucinda notou uma marca de nascença no bebê que se assemelhava à de Marino. Ao confrontar Marino, este negou veementemente qualquer envolvimento, mas as evidências eram irrefutáveis. A confirmação de que Graça manipulou todos, e que o verdadeiro pai de Danielzinho era Marino, devastou Lucinda. A promessa de Marino de mudar por ela foi quebrada pela traição, levando Lucinda a tomar a dolorosa decisão de encerrar seu relacionamento com ele.

Marino, profundamente abalado pela perda do amor de sua vida, fez várias tentativas para reconquistar Lucinda, mas todas foram em vão. Enquanto isso, Graça enfrentou a humilhação diante da família La Selva, agora completamente desamparada e isolada.

Esses eventos tumultuados desencadearam uma reviravolta na trama, deixando os personagens e os telespectadores em suspense sobre o que acontecerá a seguir. As emoções intensas e as reviravoltas surpreendentes continuam a manter os fãs de Terra e Paixão ansiosos pelo próximo capítulo dessa envolvente saga televisiva.

Barcelos está situada a aproximadamente 400 quilômetros de Manaus, mais ao norte do Estado do Amazonas, às margens do Rio Negro. Além de sua beleza natural, a região, que se encontra no coração da Floresta Amazônica, é conhecida por suas atividades de ecoturismo e pesca esportiva, sendo um dos destinos mais procurados por entusiastas da pesca no Brasil. Atualmente, a cidade se encontra em plena temporada de pesca, que se estende de setembro a fevereiro.

Tragédia em Velório: Avó Falece Após Infarto Durante Cerimônia de Despedida da Neta, Vítima de Feminicídio

Dona Iraci, uma senhora de 84 anos, estava presente no velório de sua neta, Kaliane Medeiros, vítima de feminicídio. Kaliane foi brutalmente assassinada pelo ex-companheiro na cidade de São Bento, na Paraíba, um crime que chocou toda a comunidade.

O velório estava em curso na última terça-feira (12), quando Dona Iraci sofreu um infarto e lamentavelmente veio a falecer. A triste notícia foi confirmada pelo delegado Homero Perazzo, da Polícia Civil, que está conduzindo a investigação do assassinato de Kaliane.

Homero relatou que na quarta-feira (13), a avó e neta foram sepultadas juntas no cemitério de São Bento. O enterro trouxe devastação à família e sensibilizou a comunidade, com muitas pessoas comparecendo para apoiar os familiares.

O trágico assassinato de Kaliane ocorreu na segunda-feira, dia 11, e, de acordo com as autoridades, o ex-namorado da vítima é o principal suspeito até o momento. Jucelio Dantas Pereira fugiu após o falecimento de sua ex-namorada, mas depois retornou e se entregou à polícia.

O delegado suspeita que o suspeito não tenha aceitado o fim do relacionamento e, infelizmente, tirou a vida de sua ex-namorada. A Polícia Civil já reuniu depoimentos de testemunhas que teriam presenciado o terrível acontecimento.

Testemunhas relataram que Kaliane estava saindo da academia quando foi baleada. Jucelio se aproximou dela quando ela estava prestes a entrar em seu carro e disparou vários tiros. O pai do suspeito, o senhor Jailson Damião, procurou a delegacia e confirmou que seu filho e Kaliane namoraram por aproximadamente um ano, mas haviam terminado recentemente.

O pai do suspeito também denunciou seu próprio filho como autor do crime, e Jucelio foi preso em flagrante, encontrando-se agora no presídio de Catolé do Rocha, à disposição da Justiça.

Tragédia na TO-080: Comoção entre Amigos e Familiares pela Perda de um Casal e seus Três Filhos em um Devastador Acidente

As circunstâncias do acidente estão atualmente sob investigação.

A comoção gerada nas redes sociais é palpável devido à tragédia que ceifou a vida de cinco membros de uma mesma família. Amigos têm compartilhado palavras de pesar e manifestado sua tristeza pela perda do casal, ambos profissionais da área odontológica, e de seus três filhos.

O incidente ocorreu na noite de terça-feira (12) na rodovia TO-080, que liga Palmas a Paraíso do Tocantins. As vítimas deste terrível acidente são as seguintes:

A instituição de ensino privada, onde as crianças frequentavam, optou por cancelar as aulas nesta quarta-feira (13) em respeito ao luto e ao impacto causado pelas prematuras e trágicas mortes.

“É com profunda tristeza que compartilhamos este momento de luto em nossa comunidade escolar. Hoje, o Colégio COC Palmas está unido em luto junto à família Mascarenhas, que enfrenta uma tragédia devastadora”, afirma um trecho da nota divulgada pela escola.

O casal ficou preso nas ferragens, enquanto os três filhos menores foram ejetados do veículo. Infelizmente, todos perderam a vida no local.

As imagens captadas na cena revelam a caminhonete totalmente destroçada. Os bombeiros foram mobilizados para a delicada tarefa de resgatar os corpos do casal do veículo.

O motorista do caminhão envolvido no acidente sofreu ferimentos leves na perna, submeteu-se ao teste de alcoolemia e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento na região norte de Palmas.

A perícia, a cargo da Polícia Científica, foi conduzida, e os corpos foram posteriormente removidos pelo Instituto Médico Legal de Palmas.

E agora? Em Terra e Paixão

Nos próximos episódios da trama, o personagem de Débora Ozório enfrentará momentos de desespero.

Terra e Paixão promete reviravoltas emocionantes em seus próximos capítulos, começando com o encontro entre Petra e o homem que a teria agredido no passado. Após confessar ter sido vítima de um crime terrível na infância, o personagem interpretado por Débora Ozório despertou a curiosidade do público sobre a identidade de seu agressor.

Embora Andrade e Tadeu tenham sido inicialmente apontados pela mídia como suspeitos, a trama escrita por Walcyr Carrasco pode ter outro desfecho. De acordo com informações do portal O Globo, a filha de Antônio e Irene confrontará um novo personagem, acusando-o de ser seu agressor.

Petra aponta Rodolfo como o responsável

No capítulo que vai ao ar no próximo dia 20, Eduardo Lago entrará em Terra e Paixão no papel de Rodolfo, pai de Franco. Recém-chegado a Nova Primavera, ele receberá um convite para jantar na casa da família La Selva e ficará cara a cara com Petra, que terá uma reação desesperada durante esse encontro inusitado.

Ainda sob a influência de medicamentos fortes, a filha de Antônio e Irene surtará e apontará uma arma para Rodolfo, alegando que ele foi o homem que a agrediu. “Foi ele”, afirmará Petra, sem hesitar e prestes a tomar uma ação drástica contra o pai de Franco.

Suspeitas em relação a Andrade e Tadeu

Com histórico de violência, Andrade chegou a ser considerado suspeito como agressor de Petra, após ela confessar que foi vítima de um crime terrível na infância. Além disso, Tadeu também foi alvo de especulações como possível criminoso. Conforme destacado pela colunista Clara Ribeiro, do Observatório da TV, do UOL, o marido de Gladys poderá se revelar como um vilão extremamente cruel.

Terra e Paixão: morte de Agatha é decretada por Irene, mas Ramiro

Na trama emocionante de “Terra e Paixão“, exibida nas telas da Globo, os telespectadores são levados a um turbilhão de emoções enquanto acompanham o intricado enredo repleto de paixões intensas, rivalidades ferozes e reviravoltas surpreendentes. Um dos momentos cruciais da história ocorre quando Irene, a socialite obstinada, decide tomar medidas drásticas para afastar Agatha de seu caminho e proteger o futuro de sua família.

Irene nutre um ódio avassalador por Agatha, pois vê a proximidade cada vez maior entre a jovem e Antônio, seu marido. Determinada a eliminar essa ameaça, ela arma um plano diabólico. Ao flagrar Agatha saindo do carro de Antônio, Irene se deixa dominar pela fúria e decide atropelá-la. O destino de Agatha parece selado, e o público segura a respiração enquanto assiste a esse momento angustiante se desenrolar.

No entanto, a tragédia iminente é interrompida por um herói improvável, Ramiro. O fiel funcionário de Antônio percebe as intenções mortais de sua patroa e age com coragem. Ele se lança em um ato heroico, empurrando Agatha para longe do caminho do carro em alta velocidade. O alívio inunda os telespectadores quando percebem que Agatha foi salva no último segundo.

A cena se desenrola com uma tensão palpável, pois Irene, com seu plano frustrado, parte com o coração em frangalhos. Sua fúria não alcança seu objetivo, e Agatha, embora abalada, continua sua jornada na trama, enquanto a rivalidade entre elas se intensifica.

Mas as reviravoltas não param por aí. A trama de “Terra e Paixão” reserva ainda mais surpresas. Petra, outra personagem central, guarda um segredo sombrio de seu passado. A revelação desse segredo abala as estruturas da família e desencadeia uma série de eventos imprevisíveis.

No desenrolar da história, Petra se vê cara a cara com seu abusador, identificado como o pai de Franco. O confronto é intenso, e a tensão atinge o limite quando Petra pega uma arma, mirando contra seu algoz. No entanto, o desfecho desse encontro é verdadeiramente chocante, pois o tiro acaba atingindo Hélio, um personagem essencial na trama.

A tragédia resultante do disparo abala ainda mais o núcleo da história. Hélio, corajosamente, assume a culpa pelo tiro, protegendo Petra e enfrentando as consequências de seu ato heróico. Esse evento inesperado desencadeia uma série de reviravoltas que impactam profundamente os personagens e suas relações.

Em “Terra e Paixão”, cada episódio é uma montanha-russa emocional, mantendo os telespectadores grudados na tela, ansiosos por descobrir o que acontecerá a seguir. A trama é um testemunho da habilidade dos roteiristas em criar narrativas cativantes e cheias de drama, mantendo o público fiel e envolvido em cada reviravolta inesperada.

Fim da linha para Irene em Terra e Paixão? Vilã fica no fundo do poço e precisa recorrer a Franco

Em “Terra e Paixão,” a personagem Irene, interpretada brilhantemente por Glória Pires, tece uma trama cheia de reviravoltas financeiras enquanto ela tenta conquistar seus objetivos sinistros. A trama se desenrola na novela das nove da Globo, onde Irene, apesar de possuir uma conta bancária recheada, escolhe uma rota surpreendente para financiar suas maquinações cruéis.

Inicialmente, o foco de Irene estava na sucessão de Antônio, interpretado por Tony Ramos, mas sua atenção logo se volta para Agatha, vivida por Eliane Giardini, quando a mãe de Caio (interpretado por Cauã Reymond) aparece em Nova Primavera. A vilã estava disposta a gastar fortunas para minar a felicidade de Agatha e garantir que seus planos prevalecessem.

Enormes somas de dinheiro são despendidas por Irene, incluindo financiar investigações conduzidas por Silvério, interpretado por Samir Murad. A trama se complica ainda mais quando o advogado, preocupado com a momentânea cegueira de Antônio, decide trair seu aliado em defesa das investigações de Irene. É nesse ponto que a situação se torna mais desafiadora para Agatha, especialmente quando Silvério entrega a Irene um documento repleto de novas informações sobre a mãe de Caio.

Entre as informações atualizadas, a revelação de que Agatha possui um filho na Europa destaca-se como um ponto crítico. Como era de se esperar, Irene não deixará essa informação passar despercebida. Contudo, a vilã enfrenta uma reviravolta, encontrando-se no fundo do poço financeiro, incapaz de investir em suas tramoias devido ao esgotamento de sua fortuna pessoal.

Nos próximos capítulos, a audiência será testemunha de Irene investindo ainda mais dinheiro em suas tentativas de prejudicar sua maior inimiga, Agatha. Nesse momento crucial, Franco, interpretado por Gil Coelho, entra na equação, potencialmente agitando as estruturas dos La Selva, enquanto Irene busca alternativas financeiras para continuar sua busca implacável por poder e vingança. A trama se desenvolve com intrigas financeiras, rivalidades familiares e decisões ousadas, mantendo os telespectadores ansiosos para descobrir o que o destino reserva para Irene em “Terra e Paixão”.

Terra e Paixão: Angelina revela que Hélio é filho de Agatha com Evandro

Em próximos desdobramentos da trama Terra e Paixão, a personagem Angelina, governanta dos La Selva, desempenhará um papel crucial ao revelar um segredo há muito guardado que promete abalar as estruturas da história escrita por Walcyr Carrasco. Essa revelação potencialmente transformadora envolve a paternidade de Hélio, o enigmático engenheiro que recentemente entrou em cena em Nova Primavera.

Tudo começa quando Irene, a vilã da história, decide investigar a vida de Agatha, a mãe de Caio e personagem central da trama. Determinada a descobrir qualquer fraqueza que possa usar a seu favor, Irene contrata um detetive particular para escavar o passado de Agatha. O que o detetive descobre é um segredo surpreendente: Agatha teve um terceiro filho, e o pai dessa criança é ninguém menos que Evandro, seu amante.

A notícia cai como uma bomba nas mãos de Irene, que não perde tempo em compartilhá-la com Antônio La Selva, seu rival e ex-marido de Agatha. É nesse momento crucial que Angelina entra em cena. Ela, que é uma espécie de guardiã dos segredos de Nova Primavera, decide romper o silêncio e compartilhar com Antônio a verdade sobre a paternidade de Hélio.

Diante de seu patrão, Angelina não consegue mais conter a informação explosiva e revela que Hélio é, de fato, filho de Agatha e Evandro. Essa revelação lança uma sombra de dúvida sobre a vida de Hélio, que até então não tinha conhecimento de sua verdadeira origem. Além disso, essa descoberta pode ter sérias ramificações nos relacionamentos em curso na trama, especialmente o envolvimento de Hélio com Petra.

Mas as surpresas não param por aí. Conforme a história se desenrola, Irene, que já está em posse de um segredo poderoso, depara-se com outra revelação chocante: Agatha, a mulher que ela tanto despreza, é na verdade irmã de sangue de Angelina. Essa conexão inesperada entre as duas personagens promete adicionar mais camadas de complexidade à narrativa, criando um terreno fértil para conflitos emocionais e reviravoltas ainda mais dramáticas.

Com essas revelações impactantes, Terra e Paixão promete manter seus telespectadores ansiosos por mais episódios repletos de intrigas, segredos e reviravoltas, mostrando que, mesmo quando pensamos que conhecemos todos os segredos dos personagens, sempre há algo mais a ser descoberto nas tramas de Nova Primavera.

Terra e Paixão: Petra vê o que não queria, pega a arma de seu pai e atira em Hélio ‘MORREU’

Em um mundo fictício chamado Terra e Paixão, o ambiente sereno do luxuoso jantar na mansão de Antônio, um fazendeiro poderoso, é abruptamente perturbado por um evento quase fatal.

O cenário de paz e harmonia desmorona quando Petra, ao reconhecer Rodolfo como seu abusador do passado, tenta atirar nele em um surto durante o jantar. No entanto, o desfecho não ocorre conforme o esperado, e o jovem Hélio acaba sendo a vítima involuntária dessa confusão trágica.

Petra dispara contra Hélio quando reconhece o pai de Franco como seu agressor na infância. Sem hesitar, ela pega a arma de seu pai e tenta eliminar o homem responsável por seus traumas. Porém, sua inexperiência no manuseio da arma resulta em um tiro no pé de Hélio.

Essa sequência dramática, destinada a prender a atenção dos espectadores, revela a habilidade premonitória de Caio, que, após acordar de um pesadelo, visualiza a imagem angustiante de um disparo. Coincidentemente, ou talvez não, ele se depara com a realidade de que sua irmã feriu alguém na mansão.

O ato impulsivo de Petra, motivado por seus traumas passados, gera complicações não apenas para ela, mas também para aqueles ao seu redor. Surpreendentemente, Hélio compreende a situação e até sacrifica sua própria integridade ao corroborar uma versão que protege Petra de possíveis consequências legais. Ele informa ao delegado que foi ele quem disparou acidentalmente a arma.

A história continua a se desdobrar com mais eventos emocionantes e reviravoltas. A vilã Irene, mãe de Petra, revela sua maldade ao tentar assassinar Agatha, a ex-esposa de Antônio, usando um veículo como arma. No auge da tensão, quando o destino de Agatha parece selado, Ramiro surge como o herói inesperado, salvando-a do ataque feroz de Irene.

Novo filho de Agatha

A novela “Terra e Paixão” está prestes a ter um grande plot twist. Agatha, interpretada por Eliane Giardini, revela um segredo impactante: seu filho com Evandro (Rafael Cardoso), que foi enviado para a Europa quando criança, está retornando a Nova Primavera.

A ausência prolongada desse filho traz grande carga emocional à trama, prometendo acertos de contas e revelações que podem abalar a cidade.

A identidade do ator escolhido pela TV Globo para interpretar esse filho perdido de Agatha é mantida em segredo, criando expectativa em torno desse personagem crucial nos próximos capítulos.

O relacionamento conturbado entre mãe e filho é evidente, já que o rapaz culpa Agatha pela morte de seu pai. Sua missão em Nova Primavera é desmascará-la e vingar a morte de seu pai, adicionando um elemento de rivalidade à trama. Os espectadores aguardam ansiosos para descobrir como esse personagem impactará a vida de todos em “Terra e Paixão”.

Terra e Paixão: Anely pega Agatha no flagra, e Antônio ordena morte?

Em próximos episódios de Terra e Paixão, Anely (Tatá Werneck) ficará surpresa ao descobrir, através de Angelina (Inez Viana), que Agatha (Eliane Giardini) é a mente por trás de uma organização criminosa no Rio de Janeiro. Durante esse período, Anely, também conhecida como “Gostosa do Pix”, não manterá em segredo essa revelação e exporá o lado sombrio de Caio (Cauã Reymond), mãe de Caio. Detalhes exclusivos sobre o enredo foram divulgados pelo colunista do portal Observatório da TV, André Romano.

Agatha é surpreendida no quarto quando Anely a encontra trancada, pegando um caminhão de brinquedo e claramente demonstrando sua irritação. Anely, cautelosamente, espia pela fechadura, enquanto Agatha lida com o brinquedo e murmura suas frustrações. Ela ouve atentamente Agatha dizer: “Essa porcaria de brinquedo… Porcaria! Droga! Com o Jonatas não vai ser tão fácil!”.

Em outro desdobramento da trama, Antônio (Tony Ramos), o dono da fazenda, ordena que Ramiro mate a missionária Nice (Alexandra Richter) durante um evento de festa junina, após descobrir que ela foi contratada por Irene (Gloria Pires) para assassinar Agatha. A ordem é clara: executá-la com um tiro no peito.