Museu Vivo especial celebra a Semana Mundial do Brincar

Avelino Israel





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Para celebrar a Semana Mundial do Brincar (24 de maio a 1º de junho), o Museu do Folclore de São José dos Campos preparou uma edição especial do Museu Vivo deste domingo (25). A vivência é aberta ao público das 14h às 17h e contará com as presenças de três detentores da cultura popular regional.

Um deles é o Mestre Laranjeiras (Luis Carlos Laranjeiras), nascido no Rio de Janeiro e com trajetória por São José dos Campos desde 1980, onde passou a morar a partir de 2020. Para este Museu Vivo, Laranjeiras compartilhará as suas “brincantorias”, que mesclam música, prosa e brincadeiras. Saberes presentes em seu repertório de vida, trabalho e pesquisa.

Laranjeiras sempre esteve vinculado aos festejos que marcam o dia do seu nascimento e, assim, a Folia de Reis faz parte de sua vivência, bem como o samba, as danças populares e o futebol. Múltiplo em seus conhecimentos, Laranjeiras também atua no teatro e na educação, além de ser escritor e um eterno brincante.

Mestre Laranjeiras | Foto: Divulgação

Roda de Fogo

Para continuar no clima das brincadeiras, a mineira Maria de Lourdes Leal de Souza (78 anos) compartilhará com o público seu saber em fazer um brinquedo que aprendeu com um pessoal de circo lá da Bahia: a roda de fogo ou balangandã, como também é conhecido.

Morando em São José desde 1976, Maria de Lourdes já se considera uma joseense e tudo que é arte lhe agrada. Detentora de diversas vertentes artísticas e culturais, ela conta que aprendeu sobre música com seu pai, que acompanhava Folia de Reis.

“Com minha mãe, que era uma costureira prendada, aprendi a costurar. Com a minha prima, a fazer tricô e com minha avó, macramê”, conta ela satisfeita.

Maria de Lourdes | Foto: Divulgação

Arroz Doce

Para adoçar a tarde de brincadeiras, a mineira Maria Mendes de Jesus (72 anos), de Água Boa, fará uma gostosa receita de arroz doce. Ela conta que aprendeu todas as receitas que sabe com a sua mãe e sua avó. Elas cozinhavam muito e em grande quantidade para as festas regionais. “Gosto muito de cozinhar e acho gratificante ver a reação das pessoas com aquilo que faço”, disse.

Dona Mendes, como era chamada na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, onde trabalhou por um bom tempo, é uma das protagonistas do 30º volume da Coleção Cadernos de Folclore – As Receitas que contam Histórias –, lançado em março pelo Museu do Folclore. A publicação traz uma receita sua de biscoito de polvilho.

Maria Mendes de Jesus | Foto: Divulgação

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, gerido pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Suas dependências funcionam desde 1997 na região norte, em Santana, no Parque da Cidade.

Museu do Folclore de SJC



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo