SONORA – Detran/SC alerta população sobre golpe da multa no para-brisa do carro

Há algum tempo o Departamento de Trânsito tem sofrido com os ataques de golpistas, principalmente, por meios eletrônicos. Os tipos de golpes são os mais variados, como sites falsos que imitam perfeitamente o site do Detran, mensagens por celular sobre suspensão de CNH, e-mails cobrando multas falsas, emissão de boletos para pagamento por pix, promessas de descontos no IPVA, entre outros.

O mais recente, um falso documento simulando multas e com QR Code para pagamento tem sido deixado nos para-brisas dos veículos utilizando o nome do Detran/SC e do Governo do Estado.

O presidente do Detran/SC, Ricardo Miranda Aversa, explica que é possível verificar a veracidade das informações pelo site detran.sc.gov.br:

