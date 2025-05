Governo de SC oferece livro gratuito para colorir

Foto: ilustração de Gabriel Lauxem

A partir desta sexta-feira, 23, está disponível gratuitamente a primeira edição do SC Goods, um livro de colorir que celebra o turismo de inverno em Santa Catarina. Inspirada na obra Bobbie Goods, a versão catarinense foi criada pelo designer do Governo do Estado, Gabriel Lauxem, e tem como protagonista a gralha-azul — ave símbolo das araucárias, típica da serra e ícone oficial da Festa do Pinhão em Lages.

O livro conta com quatro ilustrações exclusivas que podem ser baixadas e impressas pelo link:

secom.sc.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/scgoods.pdf

:: Baixe por aqui também: