PAT oferece 486 oportunidades de emprego na segunda

Posted on

Em razão das constantes chuvas, a Estrada dos Pilões encontra-se muito escorregadia, tornando inseguro o tráfego do transporte coletivo público e seus usuários. Como medida temporária, até que se verifique maior segurança na referida estrada, o ponto final da linha L07 – Pilões, partir do horário das 18:15, do dia 26.12.2024, ficará temporariamente até o […]