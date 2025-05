Plataforma do Ministério da Gestão, Contrata+Brasil é destaque durante Marcha dos Prefeitos em Brasília — Contrata mais Brasil

Lançado em fevereiro deste ano pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Contrata+Brasil foi um dos destaques do primeiro dia de realização da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontece de 19 a 22 de maio na capital federal. A dinâmica de funcionamento da plataforma, como o preenchimento do formulário de cadastro de oportunidades, lista de propostas apresentadas e a adesão de órgãos públicos foi detalhada a prefeitos, secretários e outros representantes municipais presentes no evento.

Na oportunidade, o diretor de Normas e Sistemas de Logística da Secretaria de Gestão e Inovação (Seges/MGI), Everton Santos, destacou a importância de divulgação da plataforma aos municípios brasileiros. “Queremos que todas as prefeituras de nosso país conheçam e usufruam o Contrata+Brasil. Quem conhece a plataforma, de imediato, a identifica como uma solução esperada para simplificar e agilizar as contratações públicas e alavancar o desenvolvimento econômico e social de cada localidade”, afirmou.

