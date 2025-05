ASSISTIR Deportes Iquique x Unión La Calera AO VIVO Campeonato Chileno 2025, HOJE (25/05); PALPITES

Por MRNews



A partida entre Deportes Iquique x Unión La Calerao é válida pelo Campeonato Chileno, ou ainda Campeonato Nacional AFP PlanVital de 2025. Contudo, a bola rola HOJE (25/05) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Iquique como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Tudo Sobre os Esportes Destaque do Momento + Previsão: Deportes Iquique x Unión La Calera (Liga Chilena)

O mundo do esporte nunca para, e neste fim de semana os holofotes estão voltados para uma grande variedade de modalidades, com destaque para o confronto da 12ª rodada da Liga de Primera do Chile entre Deportes Iquique e Unión La Calera. Além disso, há movimentação nas quadras, octógonos, pistas e arenas virtuais. Confira os destaques esportivos da semana e uma análise exclusiva sobre o confronto chileno.

Futebol – Chile (Liga de Primera)

Deportes Iquique x Unión La Calera

Data: 25 de maio de 2025

Hora: 21h00 (horário de Brasília)

Local: Estadio Tierra de Campeones, Iquique, Chile

Árbitro: Felipe Gonzalez

Na parte de baixo da tabela, o Deportes Iquique (16º colocado) tenta se reerguer após uma sequência de resultados ruins. Já o Unión La Calera aparece em 9º, buscando se aproximar do G-4. Os visitantes têm leve favoritismo nas estatísticas recentes e venceram 62% dos últimos jogos fora de casa. Destaque para Steffan Pino, pelo lado dos donos da casa, e Diego Ulloa pelos visitantes.

Odds (bet365):

Deportes Iquique: 2.55

Empate: 3.00

Unión La Calera: 2.80

Outros Esportes em Alta no Momento

Basquete – NBA

As finais de conferência da NBA continuam pegando fogo, com jovens estrelas como Anthony Edwards e Tyrese Haliburton desafiando veteranos consagrados. Fique atento aos jogos da série entre Knicks x Pacers e Thunder x Timberwolves.

Vôlei e Vôlei de Praia

As seleções brasileiras já se preparam para o próximo ciclo olímpico, com amistosos internacionais e torneios de classificação rolando na Europa e América do Sul.

Fut7 e Futsal

Competições nacionais ganham destaque com lances plásticos e jogos intensos. Equipes tradicionais como Corinthians (Futsal) e Vasco (Fut7) estão entre os favoritos.

MMA – UFC

As expectativas são altas para os próximos cards numerados, com brasileiros como Charles do Bronx e Alexandre Pantoja em destaque nas lutas principais.

Tênis – Roland Garros

O Grand Slam francês já começou com surpresas. No masculino, Novak Djokovic tenta manter a hegemonia, enquanto Iga Swiatek domina o feminino.

Esportes a Motor – Fórmula 1

A temporada da F1 segue emocionante, com Ferrari e Red Bull disputando curva a curva. A próxima corrida será decisiva para o campeonato de construtores.

Tênis de Mesa, Pólo Aquático e Hóquei no Gelo

Modalidades com forte presença em Jogos Olímpicos estão em fases decisivas de seus campeonatos mundiais e continentais.

E-Sports

Campeonatos internacionais de CS2, Valorant e LoL movimentam a comunidade gamer, com premiações milionárias e transmissão ao vivo.

Handebol e Beisebol

As finais dos campeonatos nacionais estão em andamento, com forte presença de clubes europeus no handebol e do beisebol nas ligas americanas e japonesas.

Críquete, Rugby, Dardos e Sinuca Inglesa

Enquanto o críquete tem jogos de teste com Índia e Inglaterra, o rugby se prepara para os torneios do Hemisfério Sul. Dardos e sinuca seguem com eventos europeus televisionados.

Badminton, Ciclismo, Floorball, Bandy e Futebol Australiano

Esses esportes ganham cada vez mais atenção, principalmente em países nórdicos e na Oceania. O Tour de France se aproxima e aquece o ciclismo mundial.

Palpite para Deportes Iquique x Unión La Calera

Apesar do mando de campo do Iquique, o momento da equipe preocupa. O Unión La Calera, mais equilibrado, pode aproveitar os espaços e garantir um bom resultado.

Palpite: Dupla chance para Unión La Calera ou empate.

