Azuriz x Guarany de Bagé; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



Azuriz x Guarany de Bagé: onde assistir ao vivo, dados da Série D e dicas de aposta na Betano

O Campeonato Brasileiro da Série D segue a todo vapor e, neste sábado, dia 25 de maio de 2025, o duelo entre Azuriz x Guarany de Bagé promete movimentar a rodada. A bola rola às 15h00 (horário de Brasília), e o confronto será transmitido ao vivo na TV Brasil, além de estar disponível em casas de apostas licenciadas, como a Betano, que permite assistir e apostar ao mesmo tempo.

Azuriz x Guarany de Bagé ao vivo: onde assistir

Os fãs de futebol que quiserem acompanhar Azuriz x Guarany de Bagé ao vivo e de forma gratuita podem fazê-lo por meio da Betano, uma das casas de apostas mais populares e confiáveis do Brasil. Para assistir, basta criar uma conta, fazer um depósito mínimo e acessar a área de transmissões ao vivo. Além disso, o jogo também será exibido na TV Brasil, emissora pública com sinal aberto em várias regiões do país.

Ficha técnica da partida

Confronto: Azuriz x Guarany de Bagé

Azuriz x Guarany de Bagé Data: 25 de maio de 2025

25 de maio de 2025 Horário: 15h00 (horário de Brasília)

15h00 (horário de Brasília) Campeonato: Campeonato Brasileiro – Série D

Campeonato Brasileiro – Série D Transmissão: TV Brasil e casas de apostas como a Betano

TV Brasil e casas de apostas como a Betano Estádio: A definir

Desempenho recente das equipes

O Azuriz tem apresentado uma campanha regular, com 40% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, sendo duas vitórias, dois empates e uma derrota. Jogando em casa, a equipe tem 50% de aproveitamento. Sua defesa tem se mostrado sólida, sofrendo apenas 1 gol até agora, mas o ataque ainda busca maior efetividade, com média de 0.6 gols por jogo.

ASSISTIR Ituano x Floresta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Anápolis x Maringá Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Já o Guarany de Bagé enfrenta um momento difícil, com apenas 20% de aproveitamento, e sem vitórias como visitante. A equipe ainda não marcou gols fora de casa, e sofreu uma média de 1 gol por partida.

Confrontos anteriores

Este será o primeiro encontro oficial entre Azuriz e Guarany de Bagé, o que adiciona um elemento de imprevisibilidade ao duelo.

Prognóstico e palpites

A partida tende a ser equilibrada, mas o Azuriz chega com leve favoritismo, especialmente por jogar em casa e ter um desempenho defensivo superior. O Guarany de Bagé, por outro lado, precisará superar suas dificuldades ofensivas se quiser surpreender. Para quem pretende apostar, a vitória do Azuriz com poucos gols (abaixo de 2.5) pode ser uma boa opção na Betano.

Como assistir e apostar na Betano

Para acompanhar o jogo com qualidade e ainda aproveitar bônus e odds especiais, siga os passos:

ASSISTIR Ypiranga x Tombense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Botafogo-PB x Retrô Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Acesse o site da Betano Crie uma conta gratuita Faça um depósito mínimo Vá até a aba de “Ao Vivo” e selecione o jogo Azuriz x Guarany de Bagé Assista e aposte em tempo real

Tags: Azuriz x Guarany de Bagé ao vivo, Série D 2025, onde assistir Série D, transmissão TV Brasil, Betano ao vivo, assistir e apostar, palpites Série D, apostas esportivas, futebol brasileiro

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.