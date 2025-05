Boa Vista Junina 25 Anos: Quadrilha Beija-Flor é campeã do concurso do grupo Emergente

Quadrilha Beija-flor – Foto: PMBV



O Boa Vista Junina 2025 deu mais um gostinho do que será o Maior Arraial da Amazônia. Neste sábado, 24, foi a vez do Concurso de Quadrilhas do Grupo Emergente, evento que ocorreu na Praça Aderval da Rocha Ferreira, no bairro Nova Canaã. A grande campeã da competição foi a Quadrilha Beija-Flor, que, com a vitória, conquistou vaga no Grupo de Acesso para a edição de 2026.

Neste ano, o concurso das quadrilhas do grupo Emergente ganhou destaque com uma competição própria, em um evento prévio do Boa Vista Junina. De acordo com Dyego Monnzaho, presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), o objetivo é ampliar a programação do arraial. Para isso, é necessário descentralizar algumas atividades e levar o evento também aos bairros, promovendo, assim, uma maior participação da comunidade local.

“A ideia de trazer o concurso do grupo Emergente como parte de um evento pré-junino tem justamente esse objetivo: aproximar o público e criar uma conexão antecipada com o Boa Vista Junina. Assim como acontece com os ensaios abertos, essa iniciativa funciona como um verdadeiro esquenta, preparando o clima para a grande festa”, explicou o presidente.

Quem gostou da novidade foi o casal Paulo Henrique, de 25 anos, e Jane Silva, de 23. Eles aproveitaram o evento para levar o filho, Liam Matteo Lima, de apenas 1 ano de idade, que está participando pela primeira vez das tradicionais festas juninas.

“Somos apaixonados pelo São João, especialmente pelas apresentações das quadrilhas. Temos levado nosso filho a vários eventos que antecedem o Boa Vista Junina, e ele está adorando! Queremos apresentar a ele essa cultura tão rica e vibrante da nossa cidade. Com toda certeza, estaremos presentes também no dia da tradicional entrega da paçoca”, afirmou o casal.

Temas valorizam diversidade, inclusão e tradições juninas

Quatro quadrilhas juninas participaram da competição, sendo avaliadas em critérios como animação, atuação do animador, coreografia, casal de noivos, entrada, figurino, criatividade, assim como repertório e tema.

O grande destaque da noite foi a Quadrilha Beija-Flor, que conquistou o primeiro lugar ao emocionar o público com o tema “As Cores do Amor”. Sendo, portanto, uma celebração à diversidade. Por meio de dança e emoção, o grupo ressaltou todas as formas de amar, promovendo então a inclusão e valorizando a pluralidade.

“Esse é um ano muito especial para a nossa quadrilha, pois no próximo estaremos no Grupo de Acesso. Buscamos transmitir ao público uma mensagem de igualdade, mostrando que todos podem ser livres e, acima de tudo, merecem respeito”, destacou o animador da quadrilha Beija-Flor, Herbet Lima.

A Quadrilha Guerreiros de Jorge ficou com o segundo lugar. Ela apresentou o tema “São João é azul, incluir é amar!”, inspirado no Abril Azul — campanha de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta foi mostrar a visão do autista sobre o mundo e a importância da inclusão.

A Quadrilha São Vicente ficou em terceiro lugar com o tema “Fogueira, a alegria do São João”, cantando e dançando a saudade das grandes festas de antigamente. Mostrando a alegria dos arraiais e o valor da cultura popular brasileira que o São João representa.

Concluindo a classificação, a Quadrilha Macedão ficou em quarto lugar com o tema “O conto dos pássaros do sertão e a sabedoria popular na noite de São João”. A apresentação destacou a beleza e a simbologia dos pássaros, que representam a esperança e o otimismo do povo nordestino.

Fonte: Da Redação