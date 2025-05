Club América x Toluca ASSISTIR AO VIVO HOJE (25/05), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Club América x Toluca é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (26) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem América como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Club América x Toluca: Palpites, Onde Assistir, Horário e Escalações – Final Liga MX 22/05

O aguardado duelo entre Club América x Toluca marca o primeiro jogo da grande final da Liga MX Clausura 2025. A partida acontece nesta hoje, 25 de maio, às 23h (horário de Brasília), no Estádio Azul, na Cidade do México. O confronto promete ser intenso, reunindo as duas melhores equipes da competição.

Onde Assistir Club América x Toluca

Transmissão: Prime Video

Prime Video TV Aberta / Fechada: Não haverá transmissão.

Campanha do Club América

O Club América chega embalado após eliminar Pachuca e Cruz Azul em fases anteriores. Na semifinal, protagonizou uma virada histórica sobre o rival Cruz Azul, vencendo por 2 a 1 com gols de Henry Martín e Alexis Borja.

Durante a fase classificatória, o time comandado por André Jardine ficou na segunda posição, com:

34 pontos

10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas

34 gols marcados e apenas 10 sofridos (melhor defesa da competição)

Últimos jogos:

Club América 2 x 1 Cruz Azul (18/05)

Cruz Azul 1 x 0 Club América (15/05)

Club América 5 x 0 Mazatlán (19/04)

Provável escalação do América-MEX:

Malagón; Álvarez, Reyes, Juárez, Borja; Dos Santos, Sánchez, Fidalgo, Zendejas; Dávila, Martín.

Toluca: Melhor Campanha da Liga MX

O Toluca chega à decisão com a melhor campanha da Liga MX, somando 37 pontos, com 11 vitórias. A equipe eliminou Monterrey e Tigres com autoridade e agora tenta conquistar o título jogando a volta em casa.

Apesar do desempenho irregular como visitante, o Toluca aposta na intensidade ofensiva e nas jogadas individuais do atacante português Paulinho para surpreender na ida.

Últimos jogos:

Toluca 3 x 0 Tigres (17/05)

Tigres 1 x 1 Toluca (15/05)

Toluca 2 x 1 Monterrey (10/05)

Provável escalação do Toluca:

García; Barbosa, Luan Garcia, Pereira, Gallardo; Romero, Ruíz; Domínguez, Angulo, Vega; Paulinho.

Estatísticas Importantes

O Club América perdeu apenas uma partida em casa nesta edição da Liga MX.

nesta edição da Liga MX. O Toluca possui o melhor aproveitamento geral da competição.

O América-MEX tem a melhor defesa da temporada.

Palpites Club América x Toluca

O Club América possui leve favoritismo para o jogo de ida. A equipe é mais sólida defensivamente e se mostra eficiente quando joga em casa. Por isso, a dica é apostar na vitória do América neste primeiro duelo da final.

Palpite principal:

Resultado Final: Club América vence – Odd 1.90 na Superbet

Outros mercados interessantes:

Mais de 2.5 gols – Odd 1.90 na Br4Bet

Ambas marcam – Sim – Odd 1.77 na Br4Bet

Ficha Técnica

Partida: Club América x Toluca

Club América x Toluca Data: 22/05/2025

22/05/2025 Horário: 23h (de Brasília)

23h (de Brasília) Local: Estádio Azul, Cidade do México

Estádio Azul, Cidade do México Transmissão: Prime Video

Para mais palpites do Campeonato Mexicano, acesse o site e confira análises, estatísticas e dicas para suas apostas esportivas.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.