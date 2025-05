Curso pioneiro de formação penitenciária do Estado completa 10 anos e chega à 15ª edição

Foto: Divulgação /Sejuri

No inverno rigoroso de 2015, nascia um marco na capacitação técnica e operacional dos policiais penais catarinenses: o Curso de Técnicas Operacionais Policiais (TOP). Idealizado para fortalecer o preparo físico, psicológico e técnico dos profissionais do sistema prisional, o TOP se consolidou ao longo dos anos como uma das formações mais completas do Brasil. Agora, em 2025, o curso chega à sua 15ª edição, celebrando uma década de história e evolução.

A primeira edição foi realizada na Unidade Prisional II de São Cristóvão do Sul, ainda não inaugurada oficialmente na época. O curso foi idealizado por Marcelo Coelho, então diretor da ACAPS –Academia de Administração Prisional e Socioeducativa, e por Klaus da Silva, gerente de ensino, em conjunto com os docentes da Academia. Com duração de quase duas semanas, os policiais penais permaneceram em regime de imersão total, afastados de suas rotinas e famílias, o que aumentou ainda mais os desafios da formação.

Naquela edição inaugural, participaram 32 policiais penais de diferentes regiões do estado. Desses, 26 completaram todas as exigências e receberam a certificação.

Foto: Divulgação /Sejuri

Com jornadas que iam da manhã até a madrugada, o curso combinava instruções teóricas e práticas nas áreas de direitos humanos, primeiros socorros, armamento, escolta, intervenção tática, gerenciamento de crises, curso progressivo da força e técnicas não letais. Também foram aplicadas atividades físicas e situações de pressão controlada, para fortalecer o controle emocional e o condicionamento dos policiais penais.

Entre os destaques da primeira edição está a atuação da atual secretária de Justiça e Reintegração Social, Danielle Amorim Silva, uma das pioneiras no curso. À época, ela foi a primeira professora a ministrar a disciplina no TOP, sendo também responsável por fomentar o tema dentro da formação operacional.

“O TOP é expressão de coragem, resiliência e visão pioneira. Não é apenas uma trajetória profissional, é um legado que inspira e transforma quem cruza esse caminho.”, destaca Danielle.

“O TOP surgiu como resposta a um novo cenário no sistema prisional: com a Polícia Militar deixando gradualmente funções como muralhas e escoltas, era preciso preparar nossos policiais penais para assumir essas responsabilidades com excelência técnica e consciência institucional”, explica Marcelo Coelho. “Naquele momento, plantamos uma semente. Hoje, com a realização do XV TOP em 2025, vemos com orgulho o fruto de uma política de capacitação consistente e transformadora.”

Foto: Divulgação /Sejuri

Desde então, o curso passou a ser realizado sempre com foco na excelência e na atualização contínua. O XV TOP, realizado este ano, reafirma o compromisso da Secretaria de Justiça e Reintegração Social com a formação de policiais penais cada vez mais preparados, éticos e resilientes. Iniciado em 5 de maio e com término em 24 de maio, o curso teve duração de 20 dias, totalizando 318 horas-aula intensivas. Ao todo, 60 alunos iniciaram a formação, que contou com disciplinas distribuídas conforme a matriz curricular previamente estabelecida.

Hoje, 19 alunos estão se formando — profissionais que tiveram a garra de aguentar firme até o fim, superando os desafios de uma jornada exigente e transformadora. Uma década depois de sua criação, o TOP segue sendo referência nacional em capacitação penitenciária, mantendo viva a essência que o originou: preparar os operadores da segurança penal para os desafios do presente e do futuro.