São José realiza Conferência de Igualdade Racial neste sábado

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

A Prefeitura de São José dos Campos realiza, neste sábado (24), das 8h às 14h, a 2ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

O evento será no Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado na avenida Olivo Gomes, 250, em Santana, na região norte, com a participação de 200 inscritos.

Com o tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”, o objetivo é promover, incentivar e ampliar a participação da sociedade civil organizada na formulação e implementação de políticas públicas para as populações negra, quilombola, romani (ciganos) e dos povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana.

Serão discutidas e deliberadas propostas para melhorar a vida dos cidadãos, com foco na igualdade, democracia, justiça racial, reparação, justiça social, inclusão, respeito, garantia de direitos, proteção e sustentabilidade.

Apresentações e palestras

Durante o evento, haverá apresentações culturais do grupo KaçaFeyta Kariri Xocó e do Jongo Mistura da Raça e palestras sobre o tema da conferência.

Serão ministradas pela professora, pesquisadora do tema educação das Relações Étnico-Raciais e coordenadora da UNEafro (União de Núcleos de Educação Popular para Negras (os) e Classe Trabalhadora) no Cursinho Popular UNEafro, Maira Mantovani; e pela mestre e doutora em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência e especialista em História da África e do negro no Brasil, Mariana Castro.

Eixos temáticos

Foram disponibilizadas 200 vagas para a conferência, assim divididas pelos três eixos temáticos:

• Democracia: 67 vagas

• Justiça racial: 67 vagas

• Reparação: 66 vagas

Serão realizadas discussões sobre cada eixo temático, com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil organizada.

Delegados

Nas mesas redondas de debates, serão aprovadas as propostas e eleitos os delegados de São José para a 4ª Corepir (Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial do Vale do Paraíba e Litoral Norte), que será realizada no próximo sábado, dia 31 de maio, em Caçapava.

Serão 15 delegados, sendo oito da população negra, dois de povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas e povos de terreiro, dois do poder público, um da população quilombola, um da população indígena e um do povo romani (ciganos).

Serviço

Programação completa

8h: Credenciamento

8h40: Abertura, apresentação cultural do grupo KaçaFeyta Kariri Xocó e leitura e aprovação do Regimento Interno

10h: Palestras sobre o tema da conferência

Palestrantes:

Maira Mantovani: Licenciada em Artes Visuais e Pedagogia, é professora, pesquisadora do tema educação das Relações Étnico-Raciais e coordena projetos educativos no Instituto de Referência Negra Peregum. Também atua como coordenadora da UNEafro no Cursinho Popular UNEafro

Mariana Castro: Licenciada em História, especialista em História da África e do negro no Brasil, mestre e doutora em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência, realizou pós-doutorado em Educação. Foi professora de história da rede estadual paulista por 10 anos, é capoeirista, pesquisadora da capoeira angola

11h: Discussão nos eixos temáticos

• Democracia

• Justiça Racial

• Reparação

12h15: Plenária final

• Apresentação Cultural – Jongo Mistura da Raça

• Leitura e Homologação das Propostas em Plenário

• Eleição dos Delegados

• Aprovação das Moções

14h: Encerramento



