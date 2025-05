Agência Minas Gerais | MGS oferece cerca de 70 vagas temporárias em 40 cidades de Minas Gerais

A empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) está com processo de recrutamento para aproximadamente 70 vagas temporárias, distribuídas em 40 municípios do estado de Minas Gerais.

As oportunidades são destinadas ao preenchimento de funções específicas junto aos clientes da empresa. A lista completa está disponível clicando aqui.

“O contrato temporário é firmado por tempo determinado, com base legal em necessidade transitória de pessoal. A seleção considera a compatibilidade do perfil do candidato com a vaga ofertada”, destaca a diretora de Gestão de Pessoas, Patrícia Costa de Mello.

Interessados devem enviar os currículos para o e-mail recrutamentosgm2024@gmail.com ou pelo WhatsApp, no número (31) 98387-3637.

Qualidade a serviço do setor público

Com 71 anos de atuação, a MGS é referência na prestação de serviços especializados e no fornecimento de mão de obra que apoia o funcionamento de instituições públicas.

Suas atividades abrangem áreas como limpeza, portaria, conservação, apoio administrativo, entre outras soluções. Essa capilaridade e capacidade de adaptação tornam a MGS uma parceira de diferentes órgãos públicos, atendendo às demandas específicas de cada cliente.