Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Terça (27/05/2025)

Horóscopo do Dia – Terça-feira, 27 de maio de 2025

Áries (21/03 – 20/04)

A energia desta terça favorece a ação e a resolução de pendências. Use sua ousadia com sabedoria para não atropelar os outros. No amor, seja mais flexível.

Cor da sorte: Vermelho escuro

Número da sorte: 17

Touro (21/04 – 20/05)

Hoje é dia de valorizar a estabilidade. No trabalho, mantenha o foco em objetivos de longo prazo. Pode surgir uma conversa importante com alguém do passado.

Cor da sorte: Verde oliva

Número da sorte: 40

Gêmeos (21/05 – 20/06)

A mente estará acelerada. Aproveite para trocar ideias, escrever, estudar ou resolver burocracias. Só tome cuidado com promessas que não pode cumprir.

Cor da sorte: Amarelo claro

Número da sorte: 13

Câncer (21/06 – 21/07)

Seu lado emocional pode falar mais alto hoje. Evite absorver os problemas dos outros. Busque acolhimento e também ofereça apoio, mas com limites.

Cor da sorte: Azul pastel

Número da sorte: 26

Leão (22/07 – 22/08)

O brilho pessoal estará em destaque. Você atrairá atenção e terá chance de se destacar no trabalho ou nos relacionamentos. Mas evite atitudes autoritárias.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 10

Virgem (23/08 – 22/09)

A terça pede atenção aos detalhes. Organize seu espaço, finalize tarefas e revise compromissos. No amor, a sinceridade fará toda a diferença.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 44

Libra (23/09 – 22/10)

Momento bom para resolver desentendimentos e harmonizar relações. Uma conversa franca pode melhorar o clima. Escute mais e julgue menos.

Cor da sorte: Rosa pastel

Número da sorte: 22

Escorpião (23/10 – 21/11)

Você estará mais introspectivo. Use o dia para refletir sobre suas metas e cortar o que não serve mais. No romance, algo intenso pode surgir.

Cor da sorte: Roxo escuro

Número da sorte: 9

Sagitário (22/11 – 21/12)

Boas surpresas podem surgir em atividades em grupo ou projetos sociais. Invista tempo com quem compartilha dos mesmos ideais.

Cor da sorte: Laranja queimado

Número da sorte: 28

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Foque na carreira e mostre sua competência. O reconhecimento pode estar mais próximo do que imagina. Em casa, cuide de responsabilidades pendentes.

Cor da sorte: Grafite

Número da sorte: 6

Aquário (21/01 – 19/02)

Sua mente estará aberta para novas ideias. Excelente dia para explorar culturas, fazer cursos ou planejar uma viagem.

Cor da sorte: Azul celeste

Número da sorte: 35

Peixes (20/02 – 20/03)

A intuição estará aguçada. Preste atenção nos sinais e nas suas emoções. Boas oportunidades podem surgir se confiar mais em si.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4