Semana do Microempreendedor Individual vai orientar futuros empreendedores em Nova Iguaçu

Posted on

Fachada Universidade Estadual de Roraima: Divulgação/UERR A Universidade Estadual de Roraima (UERR) publicou edital para seleção de alunos para a nova turma do Programa Social de Extensão à Pessoa Idosa, com 30 vagas para idosos com 60 anos ou mais. As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira (3), e os interessados podem se […]