SONORA – Fapesc amplia conexões com o ecossistema de inovação do Meio Oeste catarinense

Negócios, inovação e conhecimento movimentaram a Feira Gera 2025, em Joaçaba, e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) esteve presente no evento com um estande, realizando conexões com o ecossistema de inovação do Meio Oeste de Santa Catarina e representando o Governo do Estado. De quinta, 22, a sábado, 24, a Feira reuniu mais de 100 expositores e recebeu a visita de empreendedores, empresários, gestores públicos, estudantes, professores, pesquisadores e a comunidade em geral.

A Feira Gera teve como pilares tecnologia, inovação, experiência, negócios e desenvolvimento humano e contou com apresentação de cases de empreendedorismo e inovação e palestras sobre tendências de mercado, inovação, liderança estratégica, marketing e vendas, tecnologias para o agronegócio e inteligência artificial.

Para a diretora de CTI, Valeska Tratsk, a participação na Feira reforça a atenção da Fapesc em estar próximo do ecossistema:

SONORA