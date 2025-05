Sonora indica saneamento, habitação e pavimentação como prioridades no programa MS Ativo Municipalismo

O município de Sonora, no norte do Estado, entra para a segunda fase do programa estadual MS Ativo Municipalismo com grandes obras de saneamento e lazer, construção de casas, drenagem e pavimentação. O MS Ativo é o maior programa de atendimento à população e investimentos nos municípios, por meio do Governo do Estado, em parceria com emendas parlamentares das bancadas federal e estadual.

E com o objetivo de alavancar ainda mais os empreendimentos em Sonora, a prefeita Clarice Ewerling, acompanhada de sua equipe, vereadores e vereadoras, se reuniu na tarde desta segunda-feira (26) com o governador Eduardo Riedel, técnicos do Governo do Estado, secretários estaduais e parlamentares.

Inicialmente ao saudar a prefeita Clarice, vereadores e vereadores, Riedel destacou o espírito de união e alinhamento político em prol dos anseios da população sonorense. “A presença de todos vocês aqui é sinal de prioridade entre forças políticas distintas. E de maneira especial também a grandiosidade das nossas bancadas federal e estadual que pensam no Estado. A presença maciça de deputados estaduais e federais mostra a preocupação com Sonora, é um sinal de prestigio”, disse o governador.

A comitiva de Sonora escolheu como prioridade nesta segunda fase do MS Ativo a pavimentação e drenagem para dois acessos ao Balneário Pôr do Sol, importante ponto turístico da cidade e região e conhecido por suas águas cristalinas e bela paisagem.

Ainda na pauta foram apresentados os projetos que já estão em execução neste momento como a construção de Centro de Convivência, a reforma e ampliação da unidade básica de saúde, a construção de 86 unidades habitacionais no loteamento Bela Vista, a urbanização de 42 lotes, e a implantação e complementação do sistema de esgotamento sanitário da estação de tratamento, elevatória, rede e ligações, com previsão de entrega em maio de 2026.

Riedel fez questão de ressaltar que com a entrega do complexo de saneamento, o município alcançará 98% de universalização do sistema de abastecimento de água e esgoto. Sonora tem cerca de 14 mil habitantes e no próximo dia 3 de junho, completará 37 anos de fundação.

A prefeita Clarice agradeceu o apoio do executivo estadual e dos parlamentares e elogiou o trabalho dos técnicos do Governo do Estado. “Somos eleitos por uma população que necessita da gente. Fizemos antes uma reunião para trazer nossos pedidos”, completou.

Lançado em abril de 2024, o MS Ativo é um programa do Governo de Mato Grosso do Sul que fortalece a parceria com os municípios, com foco em gestão pública eficiente, baseada em dados e metas. A proposta é garantir entregas mais eficazes à população, respeitando as necessidades específicas de cada município.

Na fase 1 foram mapeadas as demandas locais. Com isso, o Estado prevê R$ 1,5 bilhão em investimentos em obras urbanas e rodoviárias nos 79 municípios.

A reunião contou com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog), dos deputados federais Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira, e dos parlamentares estaduais Junior Mochi, Rinaldo Modesto, Roberto Hashioka, Mara Caseiro, Renato Câmara, Márcio Fernandes, Pedrossian Neto, e do presidente da Alems, deputado Gerson Claro.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende