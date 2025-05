Agência Minas Gerais | Cidadãos de Conselheiro Lafaiete são atendidos presencialmente pelo programa Ouvidoria Móvel

O Governo de Minas, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG), realizou mais uma edição da Ouvidoria Móvel, desta vez em Conselheiro Lafaiete, na região Central do estado. A ação ocorreu nesta segunda-feira (26/5), com a participação do ônibus do órgão, que ficou estacionado na Praça da Rodoviária, e chamou a atenção da população para que registrassem reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações relacionados aos serviços públicos, tanto estaduais quanto municipais.

O objetivo foi promover a escuta ativa da população e fortalecer o diálogo entre o cidadão e o poder público, também no âmbito municipal, já que a ação contou com a participação da Ouvidoria Municipal de Conselheiro Lafaiete.

“O cidadão precisa ser protagonista na construção e melhoria das políticas públicas. Para quem não pode comparecer à ação desta segunda-feira, em Conselheiro Lafaiete, basta fazer contato pelos canais virtuais de registro de manifestação. É o nosso esforço para seguir à risca o compromisso do Governo de Minas com a transparência e o controle social”, destacou a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira, que relembrou que pelo @ouvidoriamg no Instagram é possível que o cidadão tenha acesso a todos os canais para se manifestar.

A equipe da OGE/MG esteve à disposição da comunidade também para esclarecer as dúvidas e orientar sobre os canais oficiais de manifestação, sob a coordenação da ouvidora de Prevenção e Combate à Corrupção, Danuza Aparecida de Paiva. “Fomos recebidos com grande acolhimento durante mais uma edição da Ouvidoria Móvel em Conselheiro Lafaiete, que é um município que exerce um papel fundamental na região central de Minas. A iniciativa buscou ouvir de perto a população, entender suas demandas e construir pontes entre o cidadão a administração pública.”, declarou.

Ouvidoria Móvel

A Ouvidoria Móvel é uma iniciativa da OGE/MG que leva atendimento presencial ao cidadão mineiro, com ações realizadas em pontos estratégicos das cidades, como praças públicas e eventos com grande fluxo de pessoas. As atividades podem ocorrer por meio do ônibus caracterizado da OGE/MG, em estandes montados ou de forma itinerante. A proposta é facilitar o acesso aos canais oficiais de participação social e promover o diálogo direto entre a população e o poder público.

Mais do que um canal de atendimento, a Ouvidoria Móvel é uma ferramenta de gestão pública. As informações coletadas nas ações alimentam os sistemas da OGE/MG e são analisadas para gerar dados de inteligência, gerar relatórios, identificar padrões, apontar fragilidades nos serviços e propor melhorias às secretarias e órgãos do Estado. Esse processo transforma as manifestações da população em insumos valiosos para o aprimoramento contínuo das políticas públicas em Minas Gerais.

Canais de atendimento da OGE/MG: