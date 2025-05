Casos de atropelamento crescem em 95% no Hospital Geral de Nova Iguaçu nos primeiros meses de 2025

A média de vítimas de atropelamento atendidas no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) aumentou 95% nos quatro primeiros meses de 2025, em comparação com a média registrada no ano passado. De janeiro a abril, o hospital contabilizou uma média de 86 casos por mês, contra 44 em 2024. Apesar do aumento expressivo, as quedas de moto e as colisões entre veículos continuam sendo os tipos mais frequentes de acidentes de trânsito atendidos na unidade, uma das maiores emergências da Baixada Fluminense.

A campanha Maio Amarelo vem para reforçar a necessidade da prevenção no trânsito para evitar mortes ou internações. O HGNI registrou 1.666 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito até abril deste ano. O crescimento nos casos de atropelamento é considerado um dos mais preocupantes. O número parcial de 2025, com 345, já ultrapassou as 328 ocorrências registradas em todo o ano de 2023 e se aproxima dos 518 casos contabilizados em 2024. Caso a média mensal se mantenha, a unidade poderá registrar um novo recorde até o fim do ano.

Dos 1.666 atendimentos no primeiro quadrimestre de 2025, 551 foram por quedas de moto, e 770 por colisões gerais (carro, moto, muro e outros veículos). Os dados indicam que os números devem chegar próximo ao de anos anteriores, como em 2024, que fechou com 5.768 casos de acidentes de trânsito, e 2023, com 5.555.

“Os atropelamentos têm crescido de forma preocupante. Muitas vezes, essas vítimas chegam em estado grave, com múltiplos traumas, exigindo um esforço intensivo da nossa equipe. O Maio Amarelo é uma oportunidade importante para reforçarmos a conscientização e evitarmos que mais vidas sejam perdidas por imprudência”, reforçou Ulisses Melo, diretor-geral do hospital.

Demonstrando seu apoio à campanha, o HGNI promoveu uma palestra educativa no auditório da unidade com a participação de agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU). Durante o encontro, eles compartilharam suas experiências no dia a dia das ruas e reforçaram a importância do respeito às leis de trânsito como ferramenta essencial para salvar vidas.