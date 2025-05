Prefeitura inicia curso de formação para os aprovados no concurso da Guarda Civil Metropolitana

A Prefeitura de João Pessoa inicia, no mês de junho, o curso de formação para os candidatos aprovados no concurso da Guarda Civil Metropolitana. A aula magna está programada para a próxima sexta-feira (30), às 9h, na sede da Acadepol, dando início a 6ª etapa do concurso público municipal para provimento de vagas do quadro de pessoal da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb).

“A realização do curso de formação representa um passo fundamental para a qualificação dos futuros guardas civis. Estamos preparando profissionais que estarão diretamente envolvidos na promoção da segurança e da cidadania em nossa cidade. Esta é uma etapa decisiva para garantir que os aprovados estejam plenamente capacitados para atuar com responsabilidade, compromisso e respeito à população”, destacou o secretário de Segurança Urbana e Cidadania da Capital, Dudu Soares.

O curso de formação tem caráter eliminatório e classificatório com duração de três meses. Nessa primeira turma participam os 50 primeiros classificados no concurso com aproximadamente 500 horas, distribuídos em cinco módulos que abordam temas diversos como: Ética e Direitos Humanos; Legislação; Segurança Pública; Técnicas de Mediação e Resolução de Conflitos; Rede de Proteção; Noções de Armamento, Munições e Tiro; Técnica de Preservação do Local da Ocorrência; Condicionamento Físico e Noções de Patrulhamento e Condução de veículo oficial.

“Estamos promovendo uma formação que desconstrói práticas e conceitos historicamente enraizados em nossa sociedade, como o preconceito de gênero, raça, cor, religião e outras formas de discriminação. Sabemos que a segurança pública só é realmente eficaz quando é construída com justiça, empatia e equidade. Queremos uma Guarda que acolha, proteja e respeite a diversidade do nosso povo. Por isso, nossos novos agentes estão sendo preparados não apenas para agir com firmeza diante dos desafios, mas principalmente com sensibilidade, escuta ativa e compromisso com os direitos humanos. João Pessoa merece uma segurança pública moderna, democrática e inclusiva, e é exatamente isso que estamos construindo juntos”, finalizou Dudu Soares.

De acordo com o edital, para aprovação no curso de formação é exigido aos candidatos 100% de frequência nas atividades de ensino, excluídas as faltas devidamente justificadas até o limite de 10% da carga horária de cada disciplina. A eliminação do candidato nessa etapa implica na eliminação do candidato no concurso público.

O concurso público da Guarda Civil Metropolitana ofereceu 200 vagas. A prova objetiva foi realizada no dia 3 de março de 2024, com mais de 10 mil inscritos.