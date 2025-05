SONORA – Governo do Estado reforça trabalho de fiscalização para garantir sanidade animal

Posted on

José Roberto Amaral Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico Pelo oitavo mês consecutivo São José dos Campos registrou saldo positivo de empregos gerados com carteira assinada. Em agosto, o saldo foi de 972 postos de trabalho. Com os números de agosto, São José chegou a um saldo positivo de 7.859 empregos no ano. Nos […]