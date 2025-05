Prefeitura de Guaratinguetá oferece aulas gratuitas de capoeira em três bairros da cidade – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Esportes, oferece aulas gratuitas de capoeira em diferentes bairros da cidade, promovendo inclusão, cultura e bem-estar para a população.

As aulas são conduzidas pelo Grupo Guará Capoeira – Mestre Chico Coco e estão disponíveis nos seguintes locais e horários:

📍 Escola Zezé Figueiredo – Tamandaré

🗓️ Segundas e quartas-feiras

⏰ Das 19h às 21h

📍 Escola Broca Meirelles – Campo do Galvão

🗓️ Terças e quintas-feiras

⏰ Das 19h às 21h30

📍 Bonecos Cobiçados – Campinho

🗓️ Sextas-feiras das 19h às 20h30

🗓️ Sábados das 10h às 12h

As inscrições podem ser feitas diretamente no local, nos dias e horários das aulas. A ação valoriza a capoeira como expressão cultural e ferramenta de transformação social, reforçando o compromisso da administração municipal com a oferta de atividades esportivas acessíveis para toda a comunidade.

Participe! A capoeira é para todas as idades e está de portas abertas para você!