Projeto “Conexão Escola Família” acontecerá no próximo sábado (31) em escolas da rede municipal de ensino de Sorocaba

Posted on

27 de maio de 2024 10:05 Por: Eduardo Santinon (esantinon@sorocaba.sp.gov.br) Fotos: Ivan Flores – Saae/Sorocaba O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (Saae) finalizou, no último fim de semana, as obras de implantação de muro de arrimo no entorno da travessia do córrego localizado na Rua Laura Maiello Kook, no bairro […]