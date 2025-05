Seinfra executa serviços de manutenção em 40 bairros da Capital

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) executa, nesta quarta-feira (28), serviços de manutenção na rede de drenagem, iluminação pública e a Operação Tapa-Buraco. A ação acontece em 40 bairros da Capital.

A Operação Tapa-Buraco está ocorrendo nos bairros de Portal do Sol, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Gramame, Bairro dos Estados, Tambauzinho, Expedicionários, Funcionários, Geisel, José Américo, Tambiá, Centro, Alto do Mateus, Cruz das Armas, Jardim Planalto, Oitizeiro, Jardim Veneza, Costa e Silva, João Paulo II, Altiplano, Bessa, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Mumbaba, Castelo Branco, Bancários, Varjão, Valentina e Muçumagro.

A manutenção na rede de drenagem está acontecendo nos bairros de Cruz das Armas, Varadouro, Mangabeira. Os serviços em execução hoje são recuperação, limpeza e desobstrução de galerias, com retirada de entulho e secagem de fossa.

A iluminação pública está recebendo manutenção no Jardim Cidade Universitária, Bancários, Castelo Branco, Torre, Expedicionários, Varadouro, Alto do Céu, Padre Zé, Mandacaru, Bessa, Valentina, Novo Geisel, Gramame, Colinas do Sul, Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Mumbaba, Jardim Veneza, Alto do Mateus, Cristo, Rangel e Varjão.

Os serviços são executados pela Diretoria de Conservação e Manutenção e pela Diretoria de Iluminação Pública atendendo aos pedidos feitos pela população. Esses serviços podem ser solicitados por qualquer cidadão por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.