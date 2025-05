Babá é investigada em Roraima por enviar foto de criança sem roupa ao namorado virtual de Goiânia

Foto: Divulgação/PCRR



Uma mulher, de 25 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira, 28, em Boa Vista. Ela é suspeita de compartilhar a foto de uma criança sem roupa ao namorado virtual de Goiânia (GO) e também por falsa identidade.

As investigações tiveram início em fevereiro deste ano, após uma jovem de 24 anos registrar um boletim de ocorrência relatando que foi contatada, via rede social, por um homem que procurava por uma mulher com quem alegava manter um relacionamento à distância há cerca de dois anos.

Conforme o relato, a suposta namorada usava fotos da jovem em um perfil falso. Durante a conversa com o homem, ele informou que a mulher havia enviado dados pessoais, o suposto endereço de trabalho dela e, ainda, imagens e vídeos de crianças, incluindo uma foto de um menino sem roupa.

Com base no endereço indicado, a vítima foi até o local e encontrou a dona da casa. Ela reconheceu a descrição da suspeita como sua ex-funcionária, que teria trabalhado como cuidadora de seus filhos até novembro de 2024. A mulher também confirmou que a criança na imagem despida era seu filho, de 7 anos.

O caso foi comunicado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que representou por mandado de busca e apreensão de dispositivos informáticos da investigada. A polícia a interrogou e ela admitiu ter fotografado uma das crianças durante o banho, mas negou o envio da imagem ao suposto namorado.

Só a produção e armazenamento já caracterizam crime

De acordo com a Polícia Civil de Roraima, mesmo a produção e o armazenamento de imagens dessa natureza já caracterizam crime.

O caso, conforme o delegado, envolve o uso indevido da imagem de terceiros e o possível aliciamento digital. A investigação busca esclarecer se outras pessoas tiveram acesso ao conteúdo e, além disso, se há mais vítimas.

Fonte: Da Redação