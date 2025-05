Itabirito x Cascavel; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Itabirito x Cascavel ao vivo: Estatísticas, palpites e onde assistir (31/05/2025)

Neste sábado, 31 de maio de 2025, às 15h30 (horário de Brasília), o Itabirito recebe o Cascavel em mais uma rodada decisiva do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida promete movimentar os torcedores com um duelo entre equipes que vivem momentos distintos na competição. Acompanhe os detalhes do livescore Itabirito x Cascavel, estatísticas e como assistir ao jogo ao vivo.

Momentos das equipes

O Itabirito vem enfrentando dificuldades nas últimas rodadas. A equipe mineira acumula cinco jogos sem vencer, com três empates e duas derrotas consecutivas. O desempenho recente inclui uma derrota por 3×1 fora de casa para o Internacional de Limeira e um revés de 3×1 jogando em casa contra o Uberlândia. A falta de consistência defensiva e dificuldade em finalizar as jogadas preocupa a torcida.

Por outro lado, o Cascavel chega embalado com três vitórias seguidas, sendo a mais recente por 3×1 diante do Operário-MS. A equipe paranaense encontrou equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente, e agora busca consolidar sua posição no G4 do grupo da Série D. Destaque para a consistência ofensiva nos jogos recentes.

Itabirito x Cascavel: Estatísticas

Itabirito (últimos 5 jogos): 0 vitórias, 2 empates, 3 derrotas

0 vitórias, 2 empates, 3 derrotas Cascavel (últimos 5 jogos): 3 vitórias, 0 empates, 2 derrotas

3 vitórias, 0 empates, 2 derrotas Confrontos diretos: Este será o primeiro encontro oficial entre Itabirito e Cascavel.

Este será o primeiro encontro oficial entre Itabirito e Cascavel. Média de gols (últimos jogos): Itabirito sofreu 9 gols nas últimas 5 partidas, enquanto o Cascavel marcou 9 gols no mesmo período.

Onde assistir Itabirito x Cascavel ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada em tempo real via livescore em sites como Flashscore.com.br, além de estar disponível nas plataformas de apostas com transmissão ao vivo como Bet365, Betano, Superbet e EstrelaBet, para usuários com saldo em conta ou aposta recente. Verifique disponibilidade conforme sua localização.

Palpite e expectativas

O momento é claramente mais favorável ao Cascavel, que mostra solidez tática e resultados convincentes. Já o Itabirito precisa reagir imediatamente se quiser sonhar com a classificação. O confronto será equilibrado, mas o favoritismo recai sobre os visitantes.

